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Впервые в истории московское метро будет работать всю новогоднюю ночь

22:45 31.12.2016
Станция метро «Кропоткинская» © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Московское метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и городской наземный транспорт российской столицы в новогоднюю ночь будут работать в круглосуточном режиме. До поздней ночи продлят работу и электрички, чтобы москвичи и гости столицы смогли уехать после праздничного салюта, передают Вести.

Московский метрополитен впервые в истории будет работать в круглосуточном режиме. Правда, интервал движения поездов увеличится до 10-15 минут.

Кроме того, никто из пассажиров метро не останется без поздравления президента. 31 декабря в 23 часа 50 минут в вагонах московского метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция новогоднего поздравления главы российского государства Владимира Путина. Бесперебойную работу метро в новогоднюю ночь обеспечат 5057 сотрудников, 1137 машинистов и 966 работников транспортной безопасности.

"Ласточки" по МЦК будут ходить в новогоднюю ночь с 12-минутным интервалом.

159 маршрутов ГУП "Мосгортранс" обеспечат автомобильную связь между районами, культурными и развлекательными объектами. Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. Были выбраны 148 маршрутов, которые будут работать в течение всей новогодней ночи наряду с 11 ночными, пояснил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"На круглосуточные маршруты выйдут и популярные у москвичей новогодние трамваи, украшенные светодиодными лампочками. Работа тематического транспорта в новогоднюю ночь позволит создать праздничную атмосферу", — добавил Михайлов.

С 6 на 7 января график движения наземного городского пассажирского транспорта продлевается до трех часов ночи.

Московские электрички в Новый год и Рождество будут перевозить пассажиров до поздней ночи. Для удобства пассажиров МЖД назначает дополнительные электропоезда, увеличивается количество вагонов в составах поездов. Накануне праздника и в саму новогоднюю ночь продляется время курсирования некоторых электричек.

Темы: Россия, Москва, ГУП «Московский метрополитен»
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