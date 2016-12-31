]]> ]]>
Главная В России Новости

МВД задействует около 200 тысяч сотрудников на Новый год

20:45 31.12.2016
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Около 200 тысяч сотрудников внутренних дел будут обеспечивать порядок в РФ во время проведения новогодних праздников.

«В период с 31 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в субъектах Российской Федерации ожидается проведение свыше 80 тыс. праздничных новогодних мероприятий, а в ночь с 6 на 7 января 2017 года – торжественных богослужений, посвященных празднованию Рождества Христова», – цитирует Infox сообщение пресс-центра МВД.

По данным МВД, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества.

Как заявил на заседании Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений первый замминистра МВД Александр Горовой, особое внимание будет уделено мероприятиям с участием детей.

Темы: Безопасность в общественных местах в России, Праздники в России и за рубежом, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2016, 20:58
Гость: остальные 800 тысяч

будут охранять власть и ее добро от народа.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.