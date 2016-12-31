Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке.

Жители Дальнего Востока уже встречают Новый год.

"2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", — цитирует Путина РИА Новости.

Он поблагодарил россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

"У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее", — добавил президент.

В своем обращении глава государства вспомнил и о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

"Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолёты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году", — заявил Путин.