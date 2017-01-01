Надежды Нового года

В 2017-й, несмотря на трудности, мы вступаем с ростом позитивных ожиданий

Новый 2017 год россияне встречают с более позитивным настроем, чем встречали 2015-й и, тем более, — 2014-й. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения «(ВЦИОМ) в декабре 2016 года. «Индекс счастья» вырос за год на три пункта, установив новый исторический максимум. С оптимизмом провожают уходящий год 45% россиян, тогда как пессимистично настроены только 12%, еще 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. В канун 2017-го 50% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему (этот показатель растет с 2012 г. — с 35%), 25% - спокойствие и уверенность. Волнения за последние два года стало заметно меньше (с 21% в 2014 г. до 7% в 2016 г.).

«Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи прошедший год назвали 52%, а 47% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжёлым. На 2017-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным (27% - для них лично, 24% - для страны в целом).

Как мы знаем, в стране множество не решённых социально-экономических проблем. Доходы населения упали за год, по разным оценкам, от 6 до 8%. Так в чём же загадка русской души, почему большинство из нас с оптимизмом смотрит в будущее?

— Постепенно россияне адаптировались к новой ситуации, когда стране приходится действовать в значительной степени во враждебном окружении, — говорит старший научный сотрудник Института социологии РАН, член Научного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов. — В 2014 году многих тревожила именно неизвестность. Доминировали худшие опасения. Поскольку именно тогда произошёл обвал рубля, шла речь о возможности прямой военной конфронтации с Западом.

Сейчас этот настрой во многом ушёл. Самые худшие опасения не подтвердились и пока нет оснований опасаться, что в обозримом будущем произойдёт что-то глобально негативное. Я думаю, на настроения россиян повлияло и заявление Владимира Путина о том, что «ничто не сможет создать России непреодолимых проблем».

Даже несмотря на недавнее крушение самолёта, на сложность ситуации во внешней политике средний фон социальных настроений, если и не оптимальный, то существенно выше, чем год назад и, тем более, два.

Мы видим, что в течение всего года укреплялся рубль. Уровень безработицы не превысил критических значений. И в итоге не вошёл в число пяти наиболее острых проблем для россиян. И в этом смысле для нас сейчас отсутствие самых худших новостей уже — хорошая новость.

Несмотря на то, что деятельность правительства оценивается достаточно низко, даже ниже, чем в прошлом году, это перекрывается оптимистической линией поведения президента страны. Поскольку в целом люди больше ориентируются именно на президента.

— То есть наши сограждане настолько доверяют президенту, что готовы поверить ему, несмотря на явные социальные проблемы: падение уровня жизни, задержки зарплат?

— Да, люди склонны думать, что эти трудности скоро пройдут. Президент обладает способностью генерировать оптимистические ожидания людей. Правительство люди воспринимают, скорее, как технический орган, а не политический, поэтому они верят, что Путин разберётся с правительством, если в этом будет необходимость.

— Власть сейчас прилагает усилия, чтобы сформировать настроения позитивных ожиданий у россиян, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — Это особенно заметно по центральным телеканалам. Не так давно из телевизора мы слышали о том, что вот-вот может начаться большая война с участием России. Эта информационная линия ушла примерно в ноябре 2016 года. Этот негатив сменился освещением социально-экономических тем в довольно положительном ключе. Этот тренд хорошо заметен и по посланию президента Федеральному собранию, и по его ежегодной пресс-конференции. Упор делался на успехах, пусть не самых больших. И кратковременный эффект это приносит, поскольку поворот от негатива во внешней политике, к позитиву во внутренней. Однако, ситуация неоднозначная. К официальным СМИ серьёзно упало доверие, согласно опубликованному осенью опросу.

Одновременно, под воздействием информации об успехах, у части граждан формируются завышенные ожидания. Многие уверены, что в 2017 году их материальное положение хоть немного, но улучшится, другие верят, что в следующем году нас ждёт новая череда громких коррупционных скандалов и так далее. Надо понимать, что долго убеждать граждан, что всё лучше, чем есть на самом деле, не получится. Максимум через полгода, если не увидят в своей повседневной жизни заметных улучшений, они перестанут верить «официальному оптимизму». Так уже было в нашей истории, на исходе советского периода, когда людям говорили об успехах «с полей», а в магазинах пустели полки.

Как мы знаем, тогда это крайне отрицательно сказалось на рейтинге власти. Если сейчас власть не хочет повторить той ошибки, необходимо уже в следующем году разрабатывать конкретную программу, с конкретными сроками улучшения социально-экономической ситуации ы стране. Фактически, речь идёт о программе будущего президента, кандидата от власти.