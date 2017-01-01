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С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников

12:15 1.01.2017
Фото с сайта primamedia.ru
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Закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года, пишет РБК.

Президент Владимир Путин подписал этот закон 23 мая 2016 года. Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста для чиновников 18 мая 2016 года, Госдума приняла этот закон в третьем (окончательном) чтении 11 мая.

Речь при этом идет как о государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, так и о тех, кто занимает государственные должности, государственные должности в регионах и муниципальные должности.

Кроме того, закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. При этом предполагается плавный переход ежегодно по полгода.


 

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Законотворческая деятельность в России, Пенсионная реформа в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.01.2017, 19:09
Гость: Чиновники, живущие только с воровства,

только рады повышению их пенсионного возраста, а то как бы от кормушки не подвинули. Ну, а вы, лоботрясы, Ваньки, пашите, твари, до смерти без пенсии, а то на что чиновники жить будут?
01.01.2017, 18:32
Гость: славянин

Небольшое уточнение по поводу как все.Чиновники ведь получают двойную пенсию а не как все!
01.01.2017, 18:32
Гость: Кто только выдумывает всё это.

уже здесь много раз писали как надо поступить со сроком ухода на пенсию.
Возраст выхода на пенсию оставить прежний для всех - 60 лет.
Желающие продолжать работу свыше этого возраста, пусть продолжают, если здоровье позволяет. Но пенсию получать в этот период не будут, а за каждый проработанный год, свыше 60 лет, добавка к пенсии 5%.
Кому не позволяет здоровье, или нет желания больше работать, они могут уйти на пенсию в 60 лет - это их право.
Если захотел вернуться на работу после ухода на пенсию в 60 лет, ради бога. Выплата пенсии прекращается, а за каждый переработанный год к пенсии добавляется 5%.
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