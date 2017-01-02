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Бывший мэр Сергиев Посада осужден за взятку

09:31 2.01.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Свердловский районный суд Костромы признал виновным во взяточничестве бывшего мэра подмосковного Сергиев Посада Виктора Букина. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей. Кроме того, суд лишил экс-чиновника права занимать определенные должности в течение 10 лет. Гособвинение посчитало наказание слишком мягким и намерено обжаловать приговор.

Бывший глава городского поселения Сергиев Посад Виктор Букин признан виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («получение взятки, совершенное главой органа местного самоуправления, с вымогательством взятки, в особо крупном размере»). Максимальная санкция по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В суде было установлено, что Букин, зная о долге муниципального образования перед костромской фирмой в размере 47,8 миллиона рублей (обязанность погасить задолженность возникала на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Московской области), в мае 2015 года потребовал от директора фирмы ООО «Юридическое партнерство “Центр”» передать взятку в виде 50% от задолженности за реальное исполнение судебного решения администрацией. Для этого чиновник привлек посредника — начальника юридического отдела администрации, сообщает ПАСМИ.

«При получении части денежных средств в размере 6 миллионов рублей юрист задержан сотрудниками управления ФСБ России по Костромской области на территории города Костромы», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере к штрафу в размере 2 миллиона рублей был приговорен начальник юридического отдела администрации. Уголовное же дело в отношении Букина было выделено в отдельное производство, поскольку он уехал из России и был объявлен в международный розыск. Впоследствии его задержали на территории Сербии и экстрадировали в Россию.

Виктор Букин занимал должность главы Сергиев Посада с мая 2014 года по декабрь 2015 года.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России
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