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СМИ анонсировали завершение похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

13:29 3.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в январе завершат поход к берегам Сирии и отправятся в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказал неназванный источник.

Точные даты завершения похода собеседник агентства не назвал, как и сроки прибытия кораблей в Североморск. В октябре 2016 года поход в Средиземное море занял у российской авианосной группы 15 дней.

«Ожидается, в январе „Адмирал Кузнецов“ и „Петр Великий“ завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — сказал собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка российских войск в Сирии может быть сокращена в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» принимает участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии с 15 ноября 2016 года.

За время операции крейсер потерял два истребителя. МиГ-29 и Су-33 разбились во время посадки, в обоих случаях пилоты успешно катапультировались. Аварии, как предполагается, были связаны с неисправностью тросов, которые должны останавливать самолет после посадки на палубу.

Темы: Россия, Сирия, Армия и обороноспособность России, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 21:26
Гость: Зоя

А что собственно это корыто демонстрировало-то?
Чего катались-то?
03.01.2017, 21:07
Гость: нв

Это "Кузнецов".У матрасников трамплина нет.
03.01.2017, 20:36
Гость: Сергей

У СССР на разных флотах были тавкры. Средиземье зона ответственности СФ Киев потом Баку ща Кузя и никогда не пересекались их курсы ,:))
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