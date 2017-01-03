СМИ анонсировали завершение похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в январе завершат поход к берегам Сирии и отправятся в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказал неназванный источник.

Точные даты завершения похода собеседник агентства не назвал, как и сроки прибытия кораблей в Североморск. В октябре 2016 года поход в Средиземное море занял у российской авианосной группы 15 дней.

«Ожидается, в январе „Адмирал Кузнецов“ и „Петр Великий“ завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — сказал собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка российских войск в Сирии может быть сокращена в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» принимает участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии с 15 ноября 2016 года.

За время операции крейсер потерял два истребителя. МиГ-29 и Су-33 разбились во время посадки, в обоих случаях пилоты успешно катапультировались. Аварии, как предполагается, были связаны с неисправностью тросов, которые должны останавливать самолет после посадки на палубу.