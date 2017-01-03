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Глава МЧС России призвал установить в местах отдыха в Москве полевые кухни

14:45 3.01.2017
Предновогодняя Москва © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем с учетом сильных морозов, которые ожидаются в столице уже в ближайшие дни, передает "Интерфакс".

"Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур", - подчеркнул он на селекторном совещании, обращаясь к начальнику Главного управления МЧС по Москве.

Министр отметил, что на новогодние праздники в столицу приехало большое количество людей. "Я попрошу еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей", - сказал Пучков.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в столице в первые дни нового года не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, количество пожаров сократилось на 38%, число пострадавших от пиротехники снизилось на 32%.

Темы: Москва, Угрожающие погодные условия и их прогноз, Праздники в России и за рубежом, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 19:17
Гость: Да щас, на колени они станут.

Они нас всех в гроб загонят, а на гробах спляшут.
03.01.2017, 19:16
Гость: у верующих православных дома и мышей не водится,

Вам лучше обратиться к епископам или непосредственно к их начальнику Гундяеву, те во Франции свой еретический костел поставили на сумму около 360 000 000 евров. А православных верующих нынче по пальцам можно сосчитать, не думайте, что посетители балаганов Гундяева веруют отнюд не православно, это еретики.
03.01.2017, 19:06
Гость: ONE

москвичи самые безолаберные существа в России-если не кормить то помрут без халявы.
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