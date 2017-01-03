Глава МЧС России призвал установить в местах отдыха в Москве полевые кухни

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем с учетом сильных морозов, которые ожидаются в столице уже в ближайшие дни, передает "Интерфакс".

"Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур", - подчеркнул он на селекторном совещании, обращаясь к начальнику Главного управления МЧС по Москве.

Министр отметил, что на новогодние праздники в столицу приехало большое количество людей. "Я попрошу еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей", - сказал Пучков.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в столице в первые дни нового года не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, количество пожаров сократилось на 38%, число пострадавших от пиротехники снизилось на 32%.