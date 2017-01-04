Цены- 2017: надо меньше пить, есть, болеть и мечтать

Чего ждать от потребительских товаров, рынка авто и жилья в новом году

По итогам 2016 года инфляция в России составила рекордно низкие для нашей страны 5,4%. Правда, большинство россиян не заметили этой радужной статистики на практике — по итогам каждого похода в магазин складывалось впечатление, что цены растут все быстрее, а вот зарплата не спешит пропорционально увеличиваться. И отчасти это впечатление верное.

По предварительным данным Росстата, потребительские цены на продукты питания в ушедшем году выросли на 4,6%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 6,5%, на услуги — на 4,9%. Окончательные данные по году в Росстате обещают опубликовать 10 января, но в целом тенденция ясна и вряд ли претерпит большие изменения. Для сравнения, в Европейском союзе за 11 месяцев цены на продовольствие выросли только на 0,5%.

По сравнению с двумя предыдущими годами кризиса рост цен действительно не так уж велик. В 2015, к примеру, инфляция составила 12,9%, а в 2014 — 11,4%. Но если учесть, что реальные доходы населения падают вот уже два года, то и такой рост бьет по карману россиян. По данным все того же Росстата, за 11 месяцев 2016 реальные располагаемые денежные доходы граждан (а это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но и в 2015, и в 2014 доходы тоже падали. В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС подсчитали, что реальные доходы населения за два года кризиса упали на 12,3%, реальная заплата сократилась на 8,7%, а реальный размер пенсий — на 7%.

Немного утешиться можно тем, что на 2017 год эксперты не прогнозируют значительного роста цен на продукты питания — все, что могло вырасти, уже выросло, а так как больше денег у людей не становится, то и подорожание будет оставаться в пределах инфляции. Больше всего в 2016 подросли цены на молочную продукцию (молоко на 6−8%, масло — на 13,6%, маргарин — на 10,2%, твердые сыры — на 7,5%), подсолнечное масло (17,4%), рыбу и морепродукты (9,8%). Поэтому в новом году резких скачков по этим позициям не ожидается.

Скорее всего, стабильными останутся цены на мясо птицы и свинину — по итогам 2016 они даже снизились на 0,8%. Зато зимой вырастет стоимость овощей — капусты (20%), фруктов (15%) и огурцов с помидорами (50%). Впрочем, это традиционный сезонный рост, и к лету цены пойдут вниз.

Что точно подорожает — это алкоголь и табачная продукция, так что в 2017 лучше переходить на здоровый образ жизни. С 1 января выросли акцизы на сидр, медовуху, пиво, крепкие напитки и весь импортный алкоголь. Исключение составили только отечественные игристые вина и шампанское. Таким образом, когда старые запасы будут распроданы (а, скорее всего, и раньше), цены на эту продукцию в один момент вырастут на 10−15%. Еще тяжелее придется курильщикам — в связи с увеличением акциза, одна пачка подорожает в среднем на 20%. Под акциз попал вообще весь табак и даже — впервые — электронные сигареты.

Вести здоровый образ жизни выгодней еще и потому, что так можно сэкономить на лекарствах. В 2016 году рост цен на медикаменты впервые за несколько лет стал отставать от инфляции, но все равно составил 3,8% за 10 месяцев. За тот же период на 5,7% уменьшилась на рынке доля препаратов стоимостью дешевле 50 рублей за упаковку. Правда, они все еще занимают 45% рынка.

Лекарства зарубежного производства подорожали на 3,6%, а отечественного — почему-то на 8,5%. Кроме того, правительство отказалось от индексации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей. Так что на них цены могут подрасти. К подорожанию лекарств стоимостью от 500 рублей и выше может привести норма по включению радиочастотных чипов, предотвращающих подделки, в упаковку, а также новое требование соответствия иностранных производителей российским стандартам GMP. Последнее вообще может привести к исчезновению некоторых позиций с рынка.

Если удастся сэкономить на алкоголе и лекарствах, вполне можно задуматься о покупке автомобиля. Но у экспертов нет единства в прогнозах по авторынку. Одни считают, что цены вырастут незначительно, другие обещают рост на 10%. В среднем диапазон повышения в зависимости от сегмента рынка и мнения аналитиков колеблется от 4 до 15%. Рост будет связан с необходимостью компенсировать установку оборудования ЭРА-ГЛОНАСС, а также с затратами на логистику в долларах и евро, и, конечно, инфляцию. Также, по мнению некоторых экспертов, даже рост в 44% за два года не отыграл темпы девальвации российской валюты, и автопроизводители начнут подгонять свои цены под реальный курс.

Бензин, скорее всего, тоже будет дорожать в пределах инфляции на 3−4%, особенно с учетом повышения акциза на дизтопливо и бензин пятого класса. Но тут многое зависит от цен на нефть, поэтому эксперты не берутся называть конкретные цифры. Да и не всегда рост цен на топливо объясняется рыночными механизмами. 3 января губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вновь пожаловался премьеру Дмитрию Медведеву на рост цен на бензин в регионе. По его словам, с 1 января стоимость всех видов бензина выросла в среднем на 20 копеек за литр.

«Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют», — подчеркивают у губернатора и добавляют, что монополисты используют свое положение на рынке и просто ставят население перед фактом повышения.

Но и тем, кто передвигается на общественном транспорте, сэкономить не удастся — 2017-й принес с собой масштабное повышение цен на проезд. В Москве одна поездка в метро подорожает с 50 до 55 рублей, а в Питере и вовсе с 35 до 45 рублей. Тем, кто пользуется проездными, повезет больше, но и на них цены по стране в среднем увеличатся на 7−10%. Зато стоимость безлимитного билета по Москве останется прежней.

Снова подрастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в каждом регионе по-разному, но в среднем по стране на 4%. В Москве этот рост составит 7%, в Северной Осетии — всего 2,5%. Платежи традиционно вырастут с 1 июля.

Тем, кто задумал решить квартирный вопрос кардинально, стоит задуматься об этом в 2017 году. Правда, и тут у экспертов нет единого мнения. Например, аналитики из РЭУ им. Г.В. Плеханова полагают, что в связи с сокращением платежеспособного спроса цены на жилье в 2017 году неизбежно снизятся на несколько процентов (вплоть до минус 5). Кроме того, упадут объемы предложения и еще сильнее замедлятся строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов. Поэтому если есть возможность, лучше не тянуть и покупать квартиру в этом году.

С другой стороны, в Российской гильдии риэлторов предсказывают небольшое подорожание недвижимости в апреле, а затем более сильный рост осенью. В целом эксперты связывают подорожание с ростом цен на нефть и, что более важно, со снижением ставок по ипотеке. Если они будут снижаться, спрос вырастет, а вместе с ним и цены. Если нет — рынок продолжит проседать. В любом случае, бума цен и строительства ожидать в 2017 не стоит.

Заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов считает, что в целом в 2017 году принесет рост цен почти по всем статьям, хотя он и не будет таким значительным, как в самые острые годы кризиса.

— Инфляция в новом году ожидается на достаточно низких уровнях. Возможно, это не 4%, которые закладывались в бюджет. Но судя по тому, какие жесткие меры принимает Центробанк, удержать инфляцию на уровне 5−5,5% получится.

Однако если брать потребительские товары, те же продукты питания, некоторые позиции подорожают сильнее других. Это связано с возможной очередной волной девальвации рубля. Она, скорее всего, будет не такой мощной, как в предыдущие годы, но перспектива доллара по 70 рублей вполне реальна. Это связано с необходимостью пополнять дефицитный бюджет. Даже если на сырьевых рынках все будет складываться благоприятно, как сейчас, возможна небольшая девальвация рубля, связанная с нашими внутренними проблемами.

— К чему это приведет?

— Это приведет к росту цен процентов на 10 на импортные товары, которые все еще занимают значительную часть российского рынка. По прошлому году видно, что экспорт у нас заметно просел, а вот объемы импорта заморозились на существующих показателях. К сожалению, пока без этих товаров мы обойтись не можем. Это касается и продуктов питания, и товаров массового потребления.

— А что с товарами длительного пользования, например, автомобилями?

— По этим позициям возможно более серьезное подорожание. Это связано с тем, что последние два года многие автопроизводители сильно демпинговали и продавали машины на российском рынке значительно дешевле, чем в Европе или Америке. Это касается и полностью импортных производителей, никак не связанных с упавшим рублем или дешевой рабочей силой. Так они боролись за сохранение хоть какой-то доли на рынке. Но такая разница по сравнению с другими регионами долго сохраняться не может, поэтому цены будут постепенно выравниваться.

Автомобили, которые производятся в России, будут дорожать умеренно, немногим более инфляции, поскольку при их создании все равно используются импортные комплектующие. А на импортные автомобили возможен рост до 15%.

— Что ждет в новом году рынок недвижимости?

— Многое будет зависеть от действий правительства. А именно, будет ли продлена программа субсидирования ипотеки, которая давала немалые объемы продаж новых квартир. Поскольку в условиях бюджетного дефицита расходы сокращаются, программа ипотеки также может быть урезана. В этом случае спрос на недвижимость сильно просядет, и цены останутся на прежнем уровне, а может, даже немного снизятся. В прошлом году началась сдача больших площадей жилья в домах, которые начали строиться еще до кризиса. Сейчас все это надо будет как-то реализовывать. Если не будет масштабной программы поддержки, возможно снижение цен на недвижимость.

— Если говорить об общих тенденциях, в ноябре реальная зарплата россиян в годовом выражении подросла на 1,7%. Но падение реальных доходов составило 5,8%, то есть даже больше инфляции. За счет чего образовывается такая разница между зарплатами и реальными доходами?

— Реальные располагаемые доходы населения, которые значительно снизились в прошлом году, учитывают обязательные платежи, такие как налоги, тарифы ЖКХ и прочее. По сути, реальные доходы — это то, что остается после всех этих выплат, то есть это та сумма, которой могут распоряжаться россияне для своих нужд.

Проблема в том, что расходы населения постоянно растут, и такая тенденция будет продолжаться и в 2017 году. Летом в очередной раз значительно повысят тарифы на услуги ЖКХ. Сейчас проходит налоговая реформа и переход на кадастровую стоимость, в результате которой повысятся сборы за недвижимость. Все это повышает траты населения и ведет к снижению реальных располагаемых доходов.

Формально заработная плата немного подросла, но реальные расходы населения выросли еще больше, что и ведет к снижению суммы, которой население может самостоятельно распоряжаться.