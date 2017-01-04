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СК возбудил дело после выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде

20:02 4.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователи установили, что в ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, уточнили в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что в аэропорту Храброво, где находится самолет, нет необходимой спецтехники для эвакуации воздушного судна. По его словам, в ближайшее время на место происшествия должны прислать специальный кран.

Темы: Россия, Калининград, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Следственный комитет России
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04.01.2017, 21:01
Почему МЧС не отметился?

Обыкновенно они после аварий пиарятся.
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