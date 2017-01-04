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В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО

13:30 4.01.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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В Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения.

"Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей", - заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли в Москве считают НАТО реликтом и анахронизмом "холодной" войны.

При этом он отметил, что НАТО - "это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься".

"С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Келин пояснил, что "есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации". "Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи", - отметил он.

"Вот это разделение труда очень сильно облегчает бюджетные затраты на оборону, - сказал дипломат. - И в результате сейчас всего лишь четыре страны выполняют норматив НАТО по военным затратам - 2% от ВВП, а расходы на оборону всех остальных стран альянса значительно меньше. Скажем, в Германии это 1,2% от ВВП".

"И, действительно, невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, - подчеркнул Келин, - потому что чисто рациональные резоны перевешивают".

Темы: Россия, США, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 19:55
ЙФ

Вообще-то нужно было крепче дружить с Гитлером, а еще раньше с ханом Батыем.... Надоели эти сопли про мир и дружбу, нет в этом мире справедливости и не нужно ни с кем дружить и не перед кем пресмыкаться. Тем более перед НАТО. НАТО - враг, а с врагом не может быть никаких отношений!
04.01.2017, 19:16
Изя

Да, мы идем своим путём. А вы, уважаемый, в морг.
04.01.2017, 19:03
Европеец

Особенно когда Кузя начнет на НАТО сбрасывать самолеты ...
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