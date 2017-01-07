]]> ]]>
Главная В России Новости

В парламенте Чечни пригрозили «укоротить язык» главреду «Кавказского узла»

17:46 7.01.2017
Фото с сайта kavpolit.com
Фото с сайта kavpolit.com
Материалы по теме:

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, известный под прозвищем Лорд, выступил с угрозами в адрес главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова.

Даудов опубликовал в инстаграме пост про «пса по кличке Швед», в котором пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Свою запись чеченский спикер сопроводил картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?»

Григорий Шведов в комментарии «Медиазоне» сказал, что считает пост Даудова угрозой не себе лично, а всем журналистам. «Это скорее такое коллективное бессознательное восприятие многими чиновниками, в целом чеченскими властями, профессиональной журналистской работы. Несмотря на то, что пост носил личный характер, эти угрозы связаны скорее с желанием запугать сообщество журналистов», — сказал главред «Кавказского узла».

Шведов сообщил, что обсуждает пост Даудова с юристами. По словам журналиста, чеченский спикер нарушил статью Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

«В принципе, это уголовно наказуемо, но статья не работает. Мы знаем, что эта статья, одна из немногих, которая должна была защищать журналистов, очень редко применяется», — отметил главный редактор «Кавказского узла».

«Кавказский узел» регулярно пишет о преследованиях, которым подвергаются жители Чечни со стороны властей республики. В декабре—январе сайт рассказывал о задержаниях родственников боевиков, которые участвовали в перестрелках с полицейскими в Грозном.

«Кавказский узел» также сообщал о том, как в чеченском селе Кенхи сожгли дом Рамазана Джалалдинова, пожаловавшегося президенту России Владимиру Путину на произвол чеченских чиновников и тяжелую ситуацию в республике.

В сентябре 2016 года Шалинский районный суд Чечни приговорил к трем годам колонии журналиста Жалауди Гериева, который сотрудничал с «Кавказским узлом». Гериева посадили по обвинению в хранении наркотиков. «Кавказский узел» назвал дело сфабрикованным.

Темы: Чечня, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.01.2017, 03:52
Валерий

На Руси привычно платить дань.
08.01.2017, 01:50
раз запугивают, то

нада баяться. все должны повторять: боюсь, боюсь, боюсь - кабы чего не вышло.
07.01.2017, 23:39
Парацельс

Прозвище у председателя парламента?
Оригинально!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.