Синоптики назвали рождественскую ночь в Москве самой холодной за 120 лет

Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой специалиста погодного центра «Фобос».

Так, на метеостанции на ВДНХ в Москве была зафиксирована температура минус 29,9 градуса. В области холоднее всего было в Клину и Дмитрове, где температура опустилась до минус 33,4.

«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь», — отметил специалист «Фобоса». Он добавил, что абсолютный рекорд был установлен в 1881 году, когда было минус 35 градусов.

О рекордно холодном Рождестве в Москве также сообщается на сайте «Гидрометцентра». Так, по его данным, до 7 января 2017 года самая холодная рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градуса. Таким образом, ночь на 7 января в этом году является самой холодной за последние 126 лет.

Ранее синоптики заявили, что ночь на 6 января в Москве оказалась самой холодной с начала зимы. Тогда температура на базовой столичной метеостанции опустилась до минус 24,7 градуса.