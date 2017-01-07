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Синоптики назвали рождественскую ночь в Москве самой холодной за 120 лет

13:16 7.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой специалиста погодного центра «Фобос».

Так, на метеостанции на ВДНХ в Москве была зафиксирована температура минус 29,9 градуса. В области холоднее всего было в Клину и Дмитрове, где температура опустилась до минус 33,4.

«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь», — отметил специалист «Фобоса». Он добавил, что абсолютный рекорд был установлен в 1881 году, когда было минус 35 градусов.

О рекордно холодном Рождестве в Москве также сообщается на сайте «Гидрометцентра». Так, по его данным, до 7 января 2017 года самая холодная рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градуса. Таким образом, ночь на 7 января в этом году является самой холодной за последние 126 лет.

Ранее синоптики заявили, что ночь на 6 января в Москве оказалась самой холодной с начала зимы. Тогда температура на базовой столичной метеостанции опустилась до минус 24,7 градуса.

Темы: Погода и природные изменения в России, Угрожающие погодные условия и их прогноз
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Комментарии читателей
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07.01.2017, 16:52
Гость: пол.инета.

Норм температура.Главное,чтобы ветра не было.У нас-52.
07.01.2017, 16:20
Гость: Синоптик.

У на работа, как у Медведева, мы отмечаем, что стало теплее или прохладнее, но никак на сей процесс не влияем. НО. Мы не получаем по 500 000 рублей в месяц
07.01.2017, 15:12
Гость: Я тоже люблю слушать прогнозы погоды

И вот что интересно. Народ российский уже который год ждёт, когда хохлы замёрзнут, но все холода бережно обходят Украину и свирепствуют, не поверите, строго до российско-украинской границы. Посмотрите сами, если не верите.
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