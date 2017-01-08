Известный журналист Вадим Речкалов скончался на 53-м году жизни

Ушел из жизни яркий известный журналист Вадим Речкалов. Он родился 24 апреля 1964 года, работал в «Общей газете», «Московских новостях», «Известиях», а так же был обозревателем газеты «Московский комсомолец».

Вадим неоднократно бывал в «горячих точках» - в Чечне, Южной Осетии, имел ряд профессиональных журналистских премий за освящение военной тематики. Он всегда занимался громкими темами, имея по каждой их них собственное мнение, пишет МК. Речкалов занимался освещением таких громких тем, как дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского.

За серию публикаций о терроризме Вадим Речкалов получил в 2004 году премию имени Артема Боровика. За освещение событий 2008 года в Южной Осетии — грамоту президента. На основе его публикаций вышла книга «Живых смертниц не бывает», которую презентовали в Париже, отмечают "Известия".