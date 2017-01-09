Следствие попросило суд продлить арест Улюкаева на три месяца

Следственные органы подали ходатайство в Басманный суд о продлении домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РБК сообщила представитель суда Юнона Царева.

По словам Царевой, следствие попросило продлить арест на три месяца — до 15 апреля. Рассмотрение ходатайства ​назначено на 10 января.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении и вымогательстве взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев вымогал у «Роснефти» $2 млн в обмен на положительное заключение Минэкономразвития относительно сделки по приобретению компанией 50,08% акций «Башнефти» у государства.

По решению Басманного суда Улюкаев был отправлен под домашний арест до 15 января.

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ об увольнении Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. На его место был назначен бывший замминистра финансов Максим Орешкин.