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Следствие попросило суд продлить арест Улюкаева на три месяца

15:51 9.01.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Следственные органы подали ходатайство в Басманный суд о продлении домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РБК сообщила представитель суда Юнона Царева.

По словам Царевой, следствие попросило продлить арест на три месяца — до 15 апреля. Рассмотрение ходатайства ​назначено на 10 января.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении и вымогательстве взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев вымогал у «Роснефти» $2 млн в обмен на положительное заключение Минэкономразвития относительно сделки по приобретению компанией 50,08% акций «Башнефти» у государства.

По решению Басманного суда Улюкаев был отправлен под домашний арест до 15 января.

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ об увольнении Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. На его место был назначен бывший замминистра финансов Максим Орешкин.

Темы: Расследования в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:21
А че, устал мужик,

вона каких успехов правительство Медведева добилось, оказыватеся, производительность труда выросла на 0.0006%, а вы все насмехаетесь...
09.01.2017, 19:34
Ха

Не на три месяца, а лет на 30 с конфискацией имуществе через повешенье всей алчной родни.
09.01.2017, 18:56
Россиянин

"Черный дельфин" заждался.
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