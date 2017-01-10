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Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа

09:53 10.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил журнал Forbes. Рост состояния, как объяснило американское издание, связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости ценных бумаг РФ.

Максимально в этом деле преуспел глава правления НОВАТЭК Леонид Михельсон. Стоимость его активов увеличилась на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда. Михельсон является лидером рейтинга богатейших российских бизнесменов прошлого года, передает РИА Новости.

Состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова увеличилось на 1,6 миллиарда долларов, а председателя НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на $1,8 млрд после избрания Трампа. Его успехи были больше связаны с изменениями мирового рынка нефти, чем с политикой в США, отмечает Forbes: акции нефтяной компании выросли более чем на 8% после того, как ОПЕК договорились ограничить добычу нефти на заседании 30 ноября. В целом за 2016 года бумаги «Лукойла» подорожали на 59% в целом, что отражает изменение цен на нефть.

«Большая часть сырьевого комплекса получила значительный импульс на фоне выборов в США», — поясняетл аналитик Societe General Сергей Донской, специализирующийся на металло- и горнодобывающих предприятиях. Он добавил, что не разделяет позицию тех, кто уверен в положительном влиянии президентсва Трампа. «Я не уверен, что обещания, которые он дал, легко реализуются. Но опять же, как они говорят, рынок всегда прав. Если люди думают, что это так, тогда акции идут вверх», — заключил он.

«В целом российские миллиардеры рабогатели приблизительно на $29 млрд после избрания Трампа, это больше, чем в любой другой стране, кроме Соединенных Штатов», — заключает Forbes. В то время как американские бизнесмены увеличили свои состояние в среднем на 2,8% после выборов, самые богатые россияне увеличили свои состояния в среднем на 7,1%, подсчитал журнал. Издание добавляет, что стать богаче российским милииардерам также помогло укрепление рубля, который обвалился к доллару на 55% в 2014-2015 годах, но в 2016 году вырос на 20% на фоне роста цен на нефть и ожидания улучшения отношенийс Соединенными Штатами и Европой.

Темы: США, Отношения России и США, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 17:51
Гость: Остап

Никакой.Ноль. Зеро. Дырка от бублика. Рукава от жилетки. От мертвого осла уши. Им и не принадлежало ничего, и не принадлежит. Совки они. Убогие, глупые, доверчивые совки.
10.01.2017, 17:36
Гость: blog2038

"Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа"
---
Не только российские и не только миллиардеры, я тоже стал богаче.
.
Но нужно понимать, что пока деньги в бумагах это не настоящие деньги, это виртуальное богатство.
.
Чтобы бумаги принесли привыль их надо продать и их надо продать (купить тоже) во-время, в этом и есть искуство обогащения.
.
ПС. Спасибо Трампу, дальше больше.
10.01.2017, 17:18
Гость: :)

А каков размер активов у советских людей, которые этот завод строили?
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