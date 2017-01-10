Дело Никиты Михалкова - 2

Итак, в чем же яд изображаемой в «Ельцин-центре» истории, спрашивают защитники уральской идеологической цитадели у Михалкова?

Начало

Заглянем в будущее, продолжая линию духовной преемственности, и попробуем оценить то, что рождалось в муках, по словам режиссера Лунгина, то есть ощущение полной свободы и его связь с реальностью.

Пройдет время и сменятся поколения. Дикий и все-таки цивилизованный (потому что из Европы) капитализм наплодит забытый в советское время класс — пролетариев. Появятся пролетарские вожди, которые расскажут народу свою правду о капитализме и перестройке Горбачева-Ельцина так же, как либералы когда-то рассказывали свою правду о Ленине и Сталине и рассказывают сейчас о Ельцине.

Пролетарии с Уралмаша пойдут на штурм "Ельцин-центра", как большевики штурмовали Зимний дворец, правда, царский дворец поменьше размерами. Над "центром" взовьется красный пролетарский флаг, а экспозиция и все памятники ельцинской эпохи будут уничтожены, как повелось от прежних времен, потому что "были лживыми и унизительными" для Великой России, достойной "Свободы, Равенства, Братства". Очередная спираль истории и сноса памятников завершится, чтобы начать следующий виток порочной преемственности разрушения. Заграница им поможет, как всегда помогала не своим повстанцам в чужих странах свергать власть и творить хаос. Ради Свободы, разумеется.

Кстати, а кто сказал режиссеру Лунгину, что Урал — глубинка России? Урал - это индустриальный центр страны, как Донбасс на Украине. Не зря там бывают американский посол Джон Теффт и его дипломаты, примеряя к Уралу сценарий "русского Донбасса" по типу украинского. И как только вызреют подходящие условия, американцы тут же покажут народу веселые картинки про первого президента, которых нет и не может быть в экспозиции мемориала среди карикатур.

Вот тогда-то всероссийская критика Ельцина и его времени "надменными потомками", построенная на сопоставлении картинок с Запада с музейным величественным образом Ельцина и исторической фальсификацией "центра", создаст такое же социальное напряжение, какое сложилось в СССР к 1991 г.

Вспомним, кризисная политическая ситуация того времени возникла в результате антисоветской либеральной пропаганды и фальсификации истории сталинского периода. Народ ужаснулся своей истории и принял на веру от реформаторов щедрые, но пустые обещания демократических прав и свобод, категорично обвиняя "коммуняк" в своих бедах и несбывшихся планах. Вся власть в стране рухнула в одночасье, как говорят.

Такой же детонатор или яд - кому как угодно - заложен уже в самом замысле "центра", который заставит ужаснуться потомков, узнавших правду ельцинского периода. Ложь всплывет и разрушит страну лжецов-фальсификаторов. И начаться это может с рабочего движения на Урале, с разоблачения слащавой сказки во благо о вожде антисоветской революции и приватизации общенародной собственности Борисе Николаевиче Ельцине. Вот об этом и говорил в своем выступлении "знаменитый и властный деятель культуры" перед "еще более властными членам Совета Федерации". А будет ли с этого толк?

В экспозиции музея практически ничего не говорится о войне в Чечне, Приднестровье, об официальных оценках приватизации 90-х специальной комиссией Госдумы и Счетной палаты. Наверное, создатели экспозиции посчитали все это незначительной мелочью, несоизмеримой с заслугами первого президента. Мол, были ошибочки, как во всяком новом деле. Может быть, со временем будут уничтожены документы, связанные с этими событиями.

Прецеденты есть: после смерти Сталина по распоряжению новатора Хрущева были уничтожены архивы, которые могли бы его скомпрометировать как верного сталинца и участника репрессий. Историю надо было подчищать, чтобы самому не спалиться. А еще раньше при царе Алексее Михайловиче Тишайшем уничтожались древние летописи и книги, свезенные из монастырей по указу царя, чтобы забыть историю Рюриковичей и начать отсчет новой истории с Романовых — спасителей и преобразователей государства. Возможно, царь таким способом тоже хотел примирить эпохи разных династий, реформируя русское православие, то есть идеологию, вместе с патриархом Никоном.

Среди "множества разных свобод", по выражению Лунгина, с цивилизованного Запада в Россию пришло так называемое продюсерское кино. То есть важнейшее из искусств в формировании нового человека, по Ленину. Другими словами, кино стало товаром на рынке кинопроката. И тут духовному, философскому русскому кино пришел кирдык.

Чтобы снять исторический фильм, например, продюсеру достаточно организовать упрощенный по затратам производственный цикл: надергать исторической фактуры и персонажей, связать их сюжетной линией и какой-нибудь крутой интригой, смастерить сценарий или ограничиться сценарным планом и кратким синопсисом, сделать раскадровку, написать диалоги, провести актерский кастинг, подобрать натуру и костюмы с реквизитом, спланировать видеоэффекты для компьютерного монтажа, а далее "Камера! Мотор!".

Самое сложное в кинопроизводстве — найти деньги, кредитора или спонсора, а не таланты и креативных специалистов. Талантов у нас хватает, специалистов в избытке. Качество фильма теперь определяется соотношением затрат на его создание и сборов от проката. Кинокритики остаются без хлеба, его у них отбирает реклама, ориентированная на рейтинги. А рейтинг имеет даже задница лошади на телеэкране, по меткому выражению телеакадемика Владимира Познера.

Но такое кино не всегда катит в кинопрокате, даже если в ролях самые талантливые артисты. Тогда фильм можно расчленить на сериалы и продать телеканалу. Но там тоже царит закон рекламы, мыльной оперетки. И вот за крик искусства телезрителям выдается любовная и ментовская истерика, уголовная романтика с крутыми пацанами и мудрыми авторитетами "свободного мира". Одним словом, халтура, духовная сивуха. Звезды косят под Голливуд. Исключения редкие. Лошадиная задница доминирует.

Нет сомнений, что на фильмы режиссера Лунгина зрители пойдут по старой доброй памяти. На художественные фильмы. Но вкусы меняются. Продюсеры меняются тоже, подстраиваясь под стандарты Голливуда. Русское кино даже цветное стало серым, иногда пестрым под балаган и шаблоны КВН.

Что касается документалистики и публицистики, то Павел Семенович Лунгин написал в письме ключевую фразу на этот счет: "Великие государства не боятся великой правды, она делает их сильнее, наполняет гордостью, желанием защищать эту свою выстраданную страну". Это о России. Загранице такое несвойственно. Нам же нужна правда, как воздух. Вот и дайте правду народу.

Экспозиция "центра" рассчитана на восприятие самым молодым поколением. Она простая, доходчивая, эмоциональная. Это известный прием пропаганды и воспитания: полученные в юности установочные, как бы базовые знания реализуются в зрелом возрасте как истина, догма и закон. Мировоззрение формируется смолоду.

У нас прекрасная пытливая молодежь, жаждущая знаний. Такими были и мы, наши отцы и деды в молодом возрасте. Через пытливость и жажду знаний потомков о былом, через правду отцов и материнскую мудрость осуществляется преемственность поколений, без которой общество, государство вырождается. Без преемственности нет патриотизма.

Только злонамеренные люди могут представлять детям Россию как страну деспотичных царей, территорию подданных рабов-придурков без собственного достоинства и вне европейской цивилизации, пытающихся ей, Европе, подражать. Таким приемом народу из поколения в поколение внушается извечный комплекс русской неполноценности, сопровождаемый стойким синдромом саморазрушения нации. Вот о такой опасной преемственности говорил полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Михалков Никита Сергеевич.

Поэты и авторитеты

Интеллигенты очень любят хлестать друг друга по физиономии цитатами великих. Вот и Лунгин пишет в письме: "Еще в Музее есть зал истории ХХ века. Он весь состоит из цитат великих писателей, рассказывающих о своем времени. Стихи Блока, Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Бродского. Строки Булгакова, Платонова, Гроссмана. Ни слова от создателей музея, ни комментария – просто цитаты великих. Пусть зрители сами делают выводы. Трудно назвать этих гениев очернителями и клеветниками России".

Ну, это как посмотреть на комбинацию цитат. "Поэт в России больше, чем поэт" — как-то сказал поэт Евгений Евтушенко о себе и товарищах. Творческие люди живут чувствами, а не математическими формулами и хозяйственной статистикой. И самомнение у них гипертрофированное, это факт, и душа ранимая, что тоже замечено.

К примеру, Осип Мандельштам написал "Мы живем под собою не чуя страны" в стиле эпиграммы на кремлевского усатого горца. Но это же не о России, а о своих чувствах к власти, которые разделяли не все поэты из списка. Сама же Россия была далека от Сталина и Мандельштама. Да и он сам в этих чувствах к Сталину был непостоянен. А слова Михаила Булгакова "Разруха начинается в головах" просто универсальные для любого времени и любой страны, а уж для реформаторов Шариковых в России — печать на лоб. Эти слова должны бы стать надвратной надписью на главном входе в "Ельцин-центр" — храм либерализма.

Но не в цитатах дело. Интересно, что бы сказали эти классики о распаде СССР, которому активно и прямо способствовал первый президент РСФСР? Ведь это он первым инициировал провозглашение суверенитета России 12 июня 1990 г., а в январе 1991 г. официально поддержал сепаратистов Прибалтики от имени суверенной России еще до того, как был проведен референдум о сохранении Советского Союза.

Конечно же, юные зрители не будут задаваться такими глубокими вопросами и сами делать выводы из цитат великих. Они наверняка воспримут цитаты буквально и согласно общему пафосу экспозиции. Так и было задумано ее авторами.

С упреками режиссеру Михалкову обратился и бывший вице-спикер Совета Федерации, бывший министр юстиции Николай Васильевич Федоров, работавший под руководством первого президента. Суть упреков - та же, и нет нужды их повторять. Интересными показались вот эти аргументы грехопадения Михалкова: "Странно читать эти слова (о "Ельцин-центре"), зная о том, что в создании уникального музея приняли участие оба президента нашей страны – Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев, а попечительский совет возглавляет руководитель Администрации Президента России Антон Эдуардович Вайно. Получается, что руководство страны и президентская администрация, сами того не ведая, выступают в роли "пятой колонны", внедряя, как Вы выразились, "яд" в сознание юных сограждан. А Вам удалось их разоблачить? Не перестарались ли Вы, уважаемый Никита Сергеевич?".

Блестящая интрига! Как раз тот самый сигнал наверх в духе 30-х, в чем упрекал Павел Семенович Лунгин своего коллегу Никиту Сергеевича Михалкова, оценивая его резкое выступление в Совете Федерации.

Господин Федоров тоже не отличает "центр" как таковой от того, что и как в этом "центре" пропагандируется, то есть музей он не отделяет от контента экспозиции, которую можно и нужно критиковать. Это же не устав и не Библия, а публичное творчество конкретных людей, служащих "центра". Странным было бы иное отношение Путина, преемника Ельцина, к "центру". Президентский статус обязывает одинаково внимательно относиться к проявлениям общественной активности всех социальных групп населения России независимо от личных оценок.

Вот бы нашим либералам, изначально построившим новую реформаторскую идеологию на критике Сталина и так называемого сталинизма, вспомнить, что Сталин был признан выдающимся политиком своего времени Франклином Рузвельтом, Уинстоном Черчиллем, Шарлем Де-Голем, Мао Дзедуном и другими признанными лидерами мирового сообщества. Или они не авторитеты для либералов? Тогда кто же они?

Сталину все памятники снесли до последнего бюста, а Ельцину соорудили невиданный музей-мавзолей, каких нет больше в мире. Неужели это политические фигуры, сопоставимые по своему значению и результату? Горбачева на Западе признали выдающимся политиком за развал СССР, о Ельцине там уже забыли. Президент Путин вызывает злобное раздражение и клевету в западных СМИ, не жалуют его и наши либеральные средства.

Федоров с гордостью назвал себя первым вице-спикером Совета Федерации. Да уж. Было время первого президента и вице-президента, первого спикера и вице-спикера, первого мэра и вице-мэра, первого дистрибьютора, первого риэлтора… Вот как бы это сказать по-русски? А то эти нерусские слова прям-таки следы свободы в доказательство того, что свобода пришла из Европы, откуда ее либералы и ждали, а не с Урала. Надо бы Лунгину обсудить этот малоизвестный феномен с авторами экспозиции и служителями "центра" на выездном совещании в Париже. Или в Куршевеле.

Апелляция творческих людей к мнению высоких авторитетов в ожидании высоких похвал и признания плодов творчества шедевром стара как мир. Мировые шедевры создавались по заказу королей. У нас последний случай был с просмотром дорогого фильма "Викинг", который снимался при участии "Первого канала" в течение семи лет. На просмотр лично президента и министров пригласил Константин Эрнст. Пошла реклама. И что же теперь? Фильм уже в прокате. Его сам Путин смотрел! Зрители заинтригованы, посещаемость обеспечена. В фильме много спецэффектов, есть эротика, сцены кровавой рубки, костюмы и декорации почти настоящие. В общем, блокбастер как блокбастер. Или триллер как триллер с примесью фэнтэзи?

Но истории в фильме мало. Великий киевский князь-креститель Владимир, оказывается, был не русским, а диким викингом, и это викингу с крестом поставили памятник на Боровицкой площади. Он, дикарь незаконнорожденный (с какой стати по законам того времени?) и разбойник, исправился после крещения в Корсуни и стал хорошим христианином. Потом уже сам крестил Русь в Днепре, собрал всю ее и крестил одним махом. И Русь стала цивилизованной, христианской, а до этого была дикой, варварской, сборищем разбойников. Помнится, то же самое говорил патриарх Кирилл о дохристианской языческой Руси, невольно благословив создателей фильма на подобную историческую фабулу сценария и сюжетную линию фильма.

А как же быть с предысторией крещения Руси? Христианские церкви были на Руси до Владимира — где икона с попом, там и церковь. Христианство распространялось в русских княжествах православными миссионерами с Днестра и Подкарпаться от болгар и белых хорватов, есть такая версия. И как быть с крещением княгини Ольги, по крещению Елены, славянки из княжеского рода Гостомыслов, жены Игоря Рюриковича, правившей Русью за 15 лет до рождения своего внука "викинга" Владимира? Но в фильме такой путаницы нет. Там все ясно и простенько: из грязи в князи через кровь и насилие над полоцкой княжной Рогнедой. Молодой Владимир был не только драчун, но и неотразимый мачо-секси. Только из таких викингов великие русские государи и получаются.

На западных кинофестивалях за такую фабулу могут дать статуэтку и допустить фильм "Викинг" категории 18+ в прокат. В России же может случиться так, что над памятником Святому Владимиру Крестителю умники будут злословить, комплекс неполноценности в подсознании русских усилится в очередной раз, а "совковую" песню "Хотят ли русские войны" придется забыть, как бессмыслицу. Ведь теперь мы агрессивные викинги по архетипу, а не "скифы с раскосыми и узкими глазами" или не потомки русов землепашцев.

В заключение статьи предлагается еще один пример о роли властных и заслуженных авторитетов в искусстве. Известный благодаря Хрущеву скульптор Эрнст Неизвестный при поддержке первого президента России Бориса Ельцина установил в Магадане 15-метровый монумент из бетона "Маска Скорби" в память о сталинских репрессиях. У архитектора этого монумента Камиля Казаева в Магадане погибли родители. Мемориал построен на сопке Крутая на окраине Магадана и был открыт в июне 1996 г.

Но вопрос не в художественном выражении чувств Эрнста Неизвестного и Камиля Казаева, а в том, зачем он был нужен магаданцам? Чтобы не забывали, кто они такие и что они собой представляют? Монумент нужно содержать. С каких доходов, если там мало кто бывает? Аллегории скульптора фантастические и не соответствуют реалиям даже пересыльного лагеря "Транзитка", на месте которого возведен монумент.

В самом Магадане, берущем свое начало с 1929 г. как рабочий поселок и ставшим городом в 1939 г., насчитывается сейчас чуть больше 90 тыс. жителей, а было их в 1990 г. 155 тыс. Горожане любят свой вполне современный город. В основном это потомки тех самых заключенных и ссыльных, лагерной администрации и охраны ГУЛАГа, выпускников ВУЗов и специалистов, квалифицированных рабочих, направленных на Колыму для освоения ресурсов этого края. Все они хорошо знают свою историю. В городе есть краеведческий музей, действующий с 1934 г. В музее кроме богатых краеведческих и археологических коллекций, собраны уникальные материалы по истории Колымского края, включая период сталинских репрессий. Зачем горожанам формальная бетонная "Маска скорби", если у них эта скорбь в памяти, в семейных альбомах и преданиях?

В Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере построены сотни и сотни подобных поселков и городов, например Норильск и Воркута. Что им принесла перестройка или приватизация госсобственности, развернутая первым президентом? Только разорение предприятий, артелей и образцовых совхозов. Что взамен? Мемориалы? Пафос страданий и нецивилизованного прозябания?