Шойгу порекомендовал Картеру «аккуратнее» оценивать действия России

Министр обороны России Сергей Шойгу посоветовал главе Пентагона Эштону Картеру быть аккуратным при оценке действий РФ.

Таким образом Шойгу прокомментировал недавнее заявление Картера о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), передает РИА Новости.

«Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», - цитирует министра агентство.

Шойгу отметил, что российские летчики выполнили в Сирии задачу, поставленную перед ними президентом РФ Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на то, что к борьбе с террористами, которую ведет Россия, присоединятся и другие страны.

На прошлой неделе Картер в интервью телеканалу NBC завил, что Россия не внесла никакого вклада в освобождение Сирии от террористов, а ее присутствие только усиливает гражданскую войну в стране.

