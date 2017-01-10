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Шойгу порекомендовал Картеру «аккуратнее» оценивать действия России

18:30 10.01.2017
Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу посоветовал главе Пентагона Эштону Картеру быть аккуратным при оценке действий РФ.

Таким образом Шойгу прокомментировал недавнее заявление Картера о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), передает РИА Новости.

«Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», - цитирует министра агентство.

Шойгу отметил, что российские летчики выполнили в Сирии задачу, поставленную перед ними президентом РФ Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на то, что к борьбе с террористами, которую ведет Россия, присоединятся и другие страны.

На прошлой неделе Картер в интервью телеканалу NBC завил, что Россия не внесла никакого вклада в освобождение Сирии от террористов, а ее присутствие только усиливает гражданскую войну в стране.
   

Темы: Россия, США, Борьба с терроризмом в мире, Министерство обороны РФ, Министерство обороны США (Пентагон), Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 03:09
Зоя

Как же они боятся США! Даже возмущение у них звучит как извинение.
Непонятно, зачем Шойгу вообще рот открывал.
10.01.2017, 22:25
В ответ

хотелось бы предостеречь Шойгу лезть не в свои сани, и помнить, что он не пока не американский генерал, которым позволены подобные высказывания. И не тем более, не лезть в дела "экономического блока" правительства д. Медведева который напрямую связан с типами , подобными Картеру... самому же плохо будет.
10.01.2017, 22:10
из киева

//Чем же... занималась Русская военная авиация всё это время?//
По утверждениям лидеров большинства влиятельнейших стран Запада - военными преступлениями.
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