U2 отложили работу над новым альбомом из-за победы Трампа

Рокеры U2, анонсировавшие тур в честь 30-летия альбома «The Joshua Tree», прояснили ситуацию с новой студийной пластинкой, работа над которой велась в последнее время.

Как рассказал журналу Rolling Stone гитарист U2 Эйдж, группа решила отложить работу над альбомом, который пока фигурирует под рабочим названием «Songs of Experience». По его словам, на сегодняшний день завершено 80 процентов работ над альбомом, однако, из-за резкого изменения политической ситуации в мире, группа решила взять тайм-аут.

«Мы написали большинство песен еще в начале 2016 года. Но мир тогда был другим. Вы согласитесь с тем, что мир изменился сразу и вдруг. Это как маятник, который вдруг резко качнулся в другую сторону», - заявил музыкант.

В первую очередь эти изменения связаны с победой бизнесмена Дональда Трампа на президентских выборах в США. Персона нового главы государства настолько неоднозначна, что мировое сообщество находится в замешательстве, не зная до конца, что можно ожидать от экстравагантного миллионера.

Ранее фронтмен U2 Боно говорил, что Трамп — худшее, что может произойти с Америкой. На текущий момент остается неизвестным, когда группа планирует выпустить новую пластинку.