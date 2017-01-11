Депутаты одобрили законопроект о декриминализации побоев

Законопроект, исключающий побои в отношении близких родственников из числа уголовно наказуемых деяний, принят Госдумой в первом чтении.

Согласно документу, за побои, нанесенные родственникам в первые, виновных будут привлекать к административной ответственности. Однако повторно совершенное деяние будет наказываться уже по уголовной статье, сообщает ТАСС.

К рассмотрению проекта во втором чтении депутаты от КПРФ намерены предложить в него ряд поправок. В частности, они считают, что необходимым сохранить уголовную ответственность за семейные побои, совершенные впервые, если им подвергаются дети, беременные женщины и лица, находящиеся в беспомощном состоянии, передает РИА Новости.

В середине прошлого года в силу вступил закон, в соответствии с которым побои в семье признавались уголовным преступлением даже при первом случае его совершения. Сенатор Елена Мизулина назвала документ опасным и «антисемейным», отметив, что нововведение облегчает возбуждение уголовных дел, а также постановку вопроса об ограничении или лишении родительских прав.

