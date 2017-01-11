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Депутаты одобрили законопроект о декриминализации побоев

21:00 11.01.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Законопроект, исключающий побои в отношении близких родственников из числа уголовно наказуемых деяний, принят Госдумой в первом чтении.

Согласно документу, за побои, нанесенные родственникам в первые, виновных будут привлекать к административной ответственности. Однако повторно совершенное деяние будет наказываться уже по уголовной статье, сообщает ТАСС.

К рассмотрению проекта во втором чтении депутаты от КПРФ намерены предложить в него ряд поправок. В частности, они считают, что необходимым сохранить уголовную ответственность за семейные побои, совершенные впервые, если им подвергаются дети, беременные женщины и лица, находящиеся в беспомощном состоянии, передает РИА Новости.

В середине прошлого года в силу вступил закон, в соответствии с которым побои в семье признавались уголовным преступлением даже при первом случае его совершения. Сенатор Елена Мизулина назвала документ опасным и «антисемейным», отметив, что нововведение облегчает возбуждение уголовных дел, а также постановку вопроса об ограничении или лишении родительских прав.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 23:34
Гость: пол.инета

А почему государство не несет ответственность за моральный ущерб,который наносится детям и молодежи,например,посредством ТВ.Или с травмированной,неокрепшей души "побои" снять невозможно?
11.01.2017, 23:09
Гость: Европеец

Мужик радующийся тому, что может безнаказанно исколотить жену - урод.
11.01.2017, 21:40
Гость: Александр

Помнится, в Российской Империи семейные побои преступлением не были, вообще. Родители имели над детьми ПОЖИЗНЕННУЮ власть. Старший мужчина поддерживал в доме порядок при помощи нагайки. Более того, во время свадебного обряда, отец невесты дарил зятю нагайку, как символ передачи власти над дочерью. А за бестолкового замуж дочь просто не выдавали.
Наверное, родители лучше знают, когда детям для порядка всыпать следует. Глядишь, и не будут матерные частушки в храмах распевать, как не смеют в мечетях.
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