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Кадыров навечно проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

11:20 11.01.2017
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на своей странице в инстаграмме за депортацию чеченцев, произошедшую в 1944 году.

Эти слова глава региона написал в своей речи к 60-летию возвращения чеченцев на историческую родину.

«Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — цитирует Кадырова Газета.RU.

Он также указал, что чеченцы были голословно обвинены в предательстве и отправлены в ссылку, но затем реабилитированы и восстановлены в правах.

«Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева», — добавил Кадыров.

Темы: Россия, Чечня, История ХХ века, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 17:01
Гость: Елена Москва

Депортация чеченцев была результатом их массового предательства во время Великой Отечественной войны. И да, Сталин тут и в самом деле дал маху - потому что за предательство ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ наказанием является не депортация. Так что лучше бы Рамзанчик себя проклинал и своих предков "мужественно" кланявшихся гитлеровцам.
11.01.2017, 16:48
Гость: flor

1000 раз прав!!!
11.01.2017, 16:43
Гость: *

"При царе линия фронта была в Галиции, при Джугашвили- у Москвы, Ленинграда и Сталинграда" - опять придется моськой повозить... При царе-батюшке(тм) Германия с Россией и не воевала, практически, не сочла нужным посылать на восточный фронт ни танки, ни крупнокалиберную артиллерию: все это прогрессивное оружие, о котором Россия только мечтала, было кинуто против Франции. Что не помешало Франции, после того, как Россия вышла из войны, забодать Германию.
При Сталине Германия, за месяц раскатавшая Францию в ноль, получила по зубам так, что уже не смогла оклематься.
"Джугашвили точно был гений?" - судя по тому, как от Германии огребали Франция и Великобритания - да, гений!
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