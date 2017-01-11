Кадыров навечно проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на своей странице в инстаграмме за депортацию чеченцев, произошедшую в 1944 году.

Эти слова глава региона написал в своей речи к 60-летию возвращения чеченцев на историческую родину.

«Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — цитирует Кадырова Газета.RU.

Он также указал, что чеченцы были голословно обвинены в предательстве и отправлены в ссылку, но затем реабилитированы и восстановлены в правах.

«Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева», — добавил Кадыров.