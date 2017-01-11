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Роспотребнадзор проверит «грязную» школьную столовую во Владивостоке

19:34 11.01.2017
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники Приморского управления Роспотребнадзора уже приступили к проверке образовательного учреждения, где родители обнаружили грязную посуду

Напомним, что в конце декабря в социальной сети появились шокирующие кадры из столовой МБОУ «СОШ № 5» во Владивостоке. Родители засняли кружки, ложки и тарелки, покрытые разноцветным налетом, и отправили жалобы в Роспотребнадзор, в органы прокуратуры и Уполномоченному по правам детей по Приморскому краю. Позже в сеть выложили новые снимки из той же школы с так называемыми «булочками», сваленными в грязную коробку.

Предприниматель, который обслуживает также еще несколько образовательных учреждений Владивостока, в том числе детские сады, выиграл тендер, предложив крайне выгодные условия. По его расчетам, стоимость одного обеда в школе №5 составляет всего 21 рубль. Для родителей осталось неясным, как на эти деньги можно полноценно кормить детей, да еще и получать прибыль. Теперь работу предпринимателя проверит Роспотребнадзор.

Это уже не первый случай, когда школьное питание во Владивостоке попадает в поле зрения надзорного ведомства. В апреле местный комбинат школьного питания «Владмир» оштрафовали на 100 тысяч рублей – в каше и колбасе, приготовленных комбинатом для учеников школы №22, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Апелляции поставщика на постановление РПН были отклонены судом, к тому же, комбинат школьного питания «Владимир» не раз подвергался проверке в связи с жалобами родителей детей из других образовательных учреждений.

К сожалению, качество организации детского питания очень отличается в различных регионах России. Школы и детские сады постепенно передают эти функции на аутсорсинг, но далеко не все поставщики ответственно подходят к своей работе. Но есть и положительный опыт в этой области.

Так, в Москве уже несколько лет поставками питания в школы и детские сады занимаются несколько крупных комбинатов. В отличие от многочисленных небольших предприятий, такой поставщик может гарантировать высокий уровень контроля качества продуктов, а большие обороты помогают сохранять доступную стоимость питания. Опыт столицы начинают перенимать и в регионах, и стоит надеяться, что скоро такие проблемы, как в школе №5 Владивостока, навсегда останутся в прошлом.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 21:54
Гость: остальные столовые

в РФ чистые, в смысле, кошерные.
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