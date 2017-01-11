В Минобороны ответили на сообщения об опасном сближении самолетов в Сирии

Российские летчики в Сирии действуют профессионально и соблюдают все необходимые меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сообщения о том, что по вине российских летчиков в Сирии происходят опасные сближения с американскими самолетами, которые могут привести к аварийным ситуациям.

«Российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы. При этом действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности», — цитирует Конашенкова «РИА Новости».

При этом представитель российского ведомства подчеркнул, что во время регулярных видеомостов между Пентагоном и Минобороны по вопросам о предотвращении инцидентов в небе над Сирией американская сторона не заявляла о подобных претензиях к российским летчикам. В связи с этим Конашенков усомнился в том, что заявления об опасных сближениях являются искренними, и предположил, что это является частью «прощального русофобского спектакля» уходящей администрации президента Барака Обамы.

Конашенков также подчеркнул, что самих американцев «зачастую нельзя найти на другой стороне горячей линии», созданной в Катаре для обсуждения спорных вопросов по ситуации в Сирии. Если бы эта линия использовалась чаще и по назначению, то США «не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы»​, подытожил представитель Минобороны.

Во вторник, 10 января, газета The Wall Street Journal сообщила, что американские летчики жалуются на опасные действия российских истребителей в небе над Сирией. Об этом изданию сообщил командир 380-го экспедиционного авиаполка ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркоран, который сам участвует в боевых вылетах. По его словам, российские пилоты «редко изменяют курс» и «редко отвечают в эфире, если вообще отвечают, из-за чего американцам приходится уклоняться от столкновений. «Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще. Мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», — заявил Коркоран.

В статье также говорилось, что в связи со сложившейся ситуацией высокопоставленные чины Пентагона настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами США и России.

В октябре 2015 года замминистра обороны России Анатолий Антонов сообщил о подписании меморандума, регламентирующего действия американских и российских самолетов и беспилотников в воздушном пространстве над Сирией. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что России и США договорились о безопасной дистанции между самолетами двух стран.

В июле 2016 года после видеоконференции между представителями оборонных ведомств России и США в Минобороны заявили, что обе стороны отметили высокую эффективность меморандума о взаимопонимании по обеспечению безопасности полетов авиации.