СКР назвал объемы арестованного имущества Улюкаева

Суд по ходатайству следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн рублей, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает РБК.

«Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», — рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

Всего же, как отметил зампред СКР, только по громким уголовным делам арестованы имущество и денежные средства на сумму около 18 млрд рублей.

Напомним, 10 января Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Алексея Улюкаева, отклонив его просьбу об освобождении по подписку о невыезде. Суд счёл обоснованными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, экс-министр может воспрепятствовать расследованию дел.