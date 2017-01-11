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СКР назвал объемы арестованного имущества Улюкаева

12:18 11.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Суд по ходатайству следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн рублей, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает РБК.

«Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», — рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

Всего же, как отметил зампред СКР, только по громким уголовным делам арестованы имущество и денежные средства на сумму около 18 млрд рублей.

Напомним, 10 января Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Алексея Улюкаева, отклонив его просьбу об освобождении по подписку о невыезде. Суд счёл обоснованными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, экс-министр может воспрепятствовать расследованию дел. 

Темы: Взятки и взяточники в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 15:55
Гость: ну,

564 млн - это небось верхушка айсберга
11.01.2017, 15:55
Гость: ну-ну,

а м.б. зарплата в конвертах от либералов запада и сша?
потому и взяли
у нас многие в России, похоже, ворують, но от чужих не берут...?
11.01.2017, 15:49
Гость: Georgy .ca

Каких Сами выбрали , такие и правят ! они не с Луны и не с Марса .
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