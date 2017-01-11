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Фигурантом по делу об отравлении в Иркутске стал полицейский

18:33 11.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Начальник отдела полиции УМВД России по Иркутску Денис Черемисин задержан по делу о массовом отравлении «Боярышником». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

Она пояснила, что Черемисин, возглавлявший отдел участковых уполномоченных отдела полиции №4 УМВД по Иркутску, не организовал надлежащим образом работу своих подчиненных. В результате на территории, которая обслуживалась отделом, стала возможна продажа парфюмерного средства «Боярышник», ставшего причиной массового отравления.

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Жертвами массового отравления метанолом в Иркутске стали 77 человек, а в общей сложности пострадали 123 человека. Фигурантами уголовного дела являются 22 человека, треть из которых заключены под стражу.
 

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Расследования в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 22:09
Гость: ЧОРТ, вердикт выносит суд присяжных.

А тут ПРИГОВОР.
11.01.2017, 21:44
Гость: Эта Медведев в порядке

ДЕКОММУНИЗАЦИИ.
Он еще время декоммунизировал и в Грузии потерял за 5 дней 7 самолетов. Благо, к тому времени миллионный грузинский народ ТОЖЕ лишился всей армии, а то как пошли бы на Москву, так пришлось бы как от хохлов тикать за Урал, типа учения проводить на Пе-2.
11.01.2017, 21:43
Гость: по Высоцкому, нашли стрелочника

Например, Медведь - баламут и плут -
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему,-
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
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