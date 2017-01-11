Фигурантом по делу об отравлении в Иркутске стал полицейский

Начальник отдела полиции УМВД России по Иркутску Денис Черемисин задержан по делу о массовом отравлении «Боярышником». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

Она пояснила, что Черемисин, возглавлявший отдел участковых уполномоченных отдела полиции №4 УМВД по Иркутску, не организовал надлежащим образом работу своих подчиненных. В результате на территории, которая обслуживалась отделом, стала возможна продажа парфюмерного средства «Боярышник», ставшего причиной массового отравления.

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Жертвами массового отравления метанолом в Иркутске стали 77 человек, а в общей сложности пострадали 123 человека. Фигурантами уголовного дела являются 22 человека, треть из которых заключены под стражу.

