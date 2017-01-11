Владимир Жириновский ответил на критику по поводу письма в офис нацразведки США, которое он сам туда и направил. Историю он прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Мы имеем право сами решать, какой дать анализ, кого поддержать. Пусть американцы меньше вмешиваются в наши дела. В 91-м приехали целой командой, миллиарды долларов привезли, чтобы к власти внаглую привести Ельцина», — заявил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, влияние России на другие страны — это положительный фактор.

«А мы не приезжали в США, мы просто свое мнение высказали. Если оно так сильно влияет на дела в США, то мы только можем радоваться этому. Так что это очень хорошо, что наше влияние на дела в Америке имеет положительные результаты», — добавил политический Жириновский.

Накануне СМИ сообщили, что фракция ЛДПР направила письмо в нацразведку США, в котором опровергла утверждение доклада о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США и о том, что лидер фракции Владимир Жириновский якобы заявлял, что вся Россия «выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп».