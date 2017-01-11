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Жириновский ответил на критику по поводу письма в офис нацразведки США

08:42 11.01.2017
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Владимир Жириновский ответил на критику по поводу письма в офис нацразведки США, которое он сам туда и направил. Историю он прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Мы имеем право сами решать, какой дать анализ, кого поддержать. Пусть американцы меньше вмешиваются в наши дела. В 91-м приехали целой командой, миллиарды долларов привезли, чтобы к власти внаглую привести Ельцина», — заявил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, влияние России на другие страны — это положительный фактор.

«А мы не приезжали в США, мы просто свое мнение высказали. Если оно так сильно влияет на дела в США, то мы только можем радоваться этому. Так что это очень хорошо, что наше влияние на дела в Америке имеет положительные результаты», — добавил политический Жириновский.

Накануне СМИ сообщили, что фракция ЛДПР  направила письмо в нацразведку США,  в котором опровергла утверждение доклада о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США и о том, что лидер фракции Владимир Жириновский якобы заявлял, что вся Россия «выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп».

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 13:31
Похмелкин

Виктор - уважаемый человек, а вот кто ты?
11.01.2017, 13:06
похмелкину

Всё протрезветь не можешь с праздников?
11.01.2017, 11:18
Молодец ВВЖ

признал факт покупки президентского кресла Ельциным на "спонсорскую" помощь. А он знает, что говорит!!
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