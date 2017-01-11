Жириновский предлагает сократить и изменить текст гимна России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы заявил, что гимн России необходимо поправить, сократив его и поменяв содержание, передает ТАСС.

«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым», — заявил Жириновский, добавив, что этим должен заняться комитет ГД по культуре.

Кроме того, лидер партии добавил, что само содержание российского гимна «не самое лучшее». «Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», — заключил Жириновский.

Напомним, в конце декабря Жириновский предложил пересадить чиновников в экологически чистые кабинеты. «Все чиновники должны сидеть вот в таких кабинетах, а они закупают итальянскую мебель. Это лишние расходы и удар по здоровью», — заявил лидер ЛДПР. По его словам, для строительства нужна «только сосна, русская сосна — и ни капли клея, краски и лака».

Еще раньше Жириновский высказал предложение о возврате к летоисчислению по юлианскому календарю и к черно-желто-белому знамени и гимну «Боже, царя храни».