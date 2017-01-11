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Жириновский предлагает сократить и изменить текст гимна России

13:19 11.01.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы заявил, что гимн России необходимо поправить, сократив его и поменяв содержание, передает ТАСС.

«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым», — заявил Жириновский, добавив, что этим должен заняться комитет ГД по культуре.

Кроме того, лидер партии добавил, что само содержание российского гимна «не самое лучшее». «Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», — заключил Жириновский.

Напомним, в конце декабря Жириновский предложил пересадить чиновников в экологически чистые кабинеты. «Все чиновники должны сидеть вот в таких кабинетах, а они закупают итальянскую мебель. Это лишние расходы и удар по здоровью», — заявил лидер ЛДПР. По его словам, для строительства нужна «только сосна, русская сосна — и ни капли клея, краски и лака».

Еще раньше Жириновский высказал предложение о возврате к летоисчислению по юлианскому календарю и к черно-желто-белому знамени и гимну «Боже, царя храни». 

Темы: Россия, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 16:19
Верно-верно

Пусть просто Жирик Владимир Иванович. Коротко, ясно, привычно!
Нефиг тут вольфычей разводить.
11.01.2017, 16:18
negjq

Зачем возвращаться к юлианскому календарю, лучше и правильнее к летосчислению от сотворения мира. Сразу 7000 лет государственности прибавит, а заодно и субботу к ...фене.
11.01.2017, 16:10
Ветеран медицинского труда

Эх, стареет, видать, Вольфыч... От безделия в ГД заносит его в разные стороны, на ум лезут глупые мысли, язык, вполне самостоятельно, мелет околесицу. А ещё на подходе верные спутники человека Маразм и Альцгеймер. И предвестники этих грозных посетителей уже явно проклёвываются и в мимике и в речах. Как же нам будет не хватать этого смутьяна, этого великаго мастера ораторского мастерства, этого любимца женщин ГД. Конечно, во всём виноват проклятый коммунистический режим, подорвавший здоровье гения современности.
За всё случившееся должен понести ответственность лидер КПРФ Г.А.Зюганов.
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