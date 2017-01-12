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Народный фронт перед выборами привлечет к проверкам активных граждан

10:14 12.01.2017
Агитационный плакат ОНФ.
Агитационный плакат ОНФ.
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовится запустить в 2017 году порядка десяти новых проектов, рассчитывая привлечь к участию в них активных граждан. «Для нас как для президентского движения важно поднять неравнодушных граждан, расширить этот актив, который будет востребован и во время президентской кампании», — рассказал РБК источник, близкий к руководству ОНФ. По его словам, участие в проектах «повысит не только общественную и гражданскую, но и политическую активность людей».

Решение о том, что ОНФ должен расширить проектную деятельность, было принято на заседании центрального штаба Фронта в конце декабря 2016 года. Например, проект «Социальные стандарты», говорит источник РБК в ОНФ, предполагает разработку индекса качества и доступности услуг в регионах на основе анализа статистических данных в сфере образования, медицины, экологии, безопасности.

Проект «Народная оценка качества социальных услуг» подразумевает, что уровень услуг в тех или иных социальных учреждениях будет оцениваться самими гражданами. Проект «Зеленый щит» будет направлен на сохранение и развитие лесопарковых зон внутри городов, отмечает собеседник.

При этом ряд уже действующих проектов обновится. В частности, проект «Убитые дороги», главной задачей которого является контроль за расходованием бюджетных средств в дорожной отрасли, будет разделен на два направления.

Первое направление предполагает появление на сайте ОНФ специального раздела, где граждане смогут сообщать о неотремонтированных участках дорог в их регионах. Одновременно, рассказали РБК в ОНФ, будет запущен механизм голосования по отбору дорог, нуждаю​щихся в ремонте в первую очередь. Обработанные данные будут отправляться в соответствующие органы власти на местах.

Второе направление — это разработка мобильного приложения по типу «Яндекс. Пробки», в котором, по словам собеседника РБК в ОНФ, «каждый автомобилист сможет указать, где находятся ямы, открытые люки и другие препятствия, мешающие дорожному движению».

При определенном количестве сигналов о том или ином препятствии информация будет автоматически оформляться в жалобы, которые Фронт отправит соответствующим службам в регионах. Запустить мобильное приложение планируется к апрелю.

Темы: «Общероссийский народный фронт», Президент России
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 15:48
Гость: Ольга

Какой нафиг "народный фронт"? Так честно и скажите: -"Очередь к корыту"!
12.01.2017, 13:25
Гость: ИванОв ИвАнов

... Народный фронт перед выборами привлечет к проверкам активных граждан ...
Помню,как в СССР,представители "народного контроля" проверяли завмагов на целко...,тьфу, на честность. По окончанию контроля уходили с чёрного кирилица с набитыми сумками дефицита. Тоже были активными,типа,гражданами.
12.01.2017, 13:09
Гость: Ося

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