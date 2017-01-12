Россия и Турция договорились о безопасности полетов в Сирии

Министерство обороны России и генштаб ВС Турции подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Подписанию меморандума предшествовали военных России и Турции, посвященные вопросам взаимодействия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В документе предусмотрен порядок действий сторон по предотвращению инцидентов в небе Сирии, а также определены механизмы взаимодействия сторон при нанесении ударов по позициям террористов.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили результаты усилий по подготовке переговоров властей Сирии с оппозицией в Астане и соблюдение режима перемирия в САР.

