]]> ]]>
Главная В России Новости

Россия и Турция договорились о безопасности полетов в Сирии

22:30 12.01.2017
Фото с сайта utmagazine.ru
Фото с сайта utmagazine.ru
Материалы по теме:

Министерство обороны России и генштаб ВС Турции подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Подписанию меморандума предшествовали военных России и Турции, посвященные вопросам взаимодействия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В документе предусмотрен порядок действий сторон по предотвращению инцидентов в небе Сирии, а также определены механизмы взаимодействия сторон при нанесении ударов по позициям террористов.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили результаты усилий по подготовке переговоров властей Сирии с оппозицией в Астане и соблюдение режима перемирия в САР.
 

Темы: Россия, Сирия, Турция, Международные отношения, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.