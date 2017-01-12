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Дмитрий Пучков: Церковь не сможет содержать Исаакиевский собор

12:55 12.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Передача Исаакиевского собора РПЦ взбудоражила общественность. Соцсети бурлят. Высказываются полярные точки зрения. Так, к примеру, депутат Государственной Думы Виталий Милонов в интервью заявил, что решение верное. Его довод - здание изначально строилось как церковь.

Против передачи Исаакиеввского собора выступил житель Петербурга, блогер, переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин. Свою точку зрения он высказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Я в Советском Союзе родился и вырос, я привык к тому, что там музей. В музей приходит 4 миллиона человек, а на службы — 40 тысяч. Надо ли передавать его церкви? Я не знаю. Церковь сама будет его содержать?», - задается вопросом Дмитрий Пучков.

Также известный переводчик считает, что несколько тысяч человек не смогут на свои деньги содержать Исакиевский собор.

«Мне кажется, что содержание подобного сооружения стоит серьезных денег. И 40 тысяч человек, которые это место за 20 лет посетили, они как-то не справятся с содержанием подобного сооружения. Церковь у нас, по-моему, от государства отделена, и почему государство должно платить — не понятно», - уточнил он.

Пучков предложил провести референдум среди жителей Петербурга с вопросом надо ли передавать Исаакиевский собор РПЦ.

Губернатор города Георгий Полтавченко сообщил, что собор будет передан Русской православной церкви. При этом здание полностью сохранит функции музея. Вход в него будет открыт представителям всех конфессий. Сейчас здание принадлежит Петербургу, находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 миллионов туристов.

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 16:24
Гость: Христианин, ушедший из гундяевских балаганов.

ЦЕРКВИ БОЛЬШЕ НЕТ.
Балаганы тех, кто верует во "ЕДИНАГО ВСЕВЫШНЕГО", единаго для мусульман, "иудеев" и т.п., представляют собою КАПИЩА САТАНЫ.
Потому что для христиан Истинный Бог Иисус Христос, а мусульмане считают Его одним из 200 пророков, а талмудические неоиудеи и вовсе обманщиком.
12.01.2017, 15:54
Гость: михаил

Когда государство перестанет кормить церковь? Мало им-лучшие места в городе отдают под их (рпц) строения, мало они к выделенной площади "прихватывают" самовольно? Ещё и на госсобственность пасть разевают! Не пора ли по ручкам загребущим настучать и начать брать с рпц налоги как с любой коммерческой структуры, каковой они и являются, да и льготы все отменить?
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