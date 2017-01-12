Fox News сообщил о наращивании военного присутствия России в Сирии

Несмотря на распоряжение президента Владимира Путина о сокращении российский группировки в Сирии, Москва напротив увеличивает свое присутствие в регионе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, на прошлой неделе Россия перебросила в Сирию четыре штурмовика на авиабазу Хмеймим. По информации одного из собеседников телеканала, самолеты останавливались в Иране на дозаправку.

29 декабря 2016 года Путин заявил, что согласен с предложением министра обороны Сергей Шойгу о сокращении военного присутствия в Сирии.

6 января 2017 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что Минобороны приступило к сокращению группировки в соответствии с указом президента.