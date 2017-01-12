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Fox News сообщил о наращивании военного присутствия России в Сирии

12:16 12.01.2017
Ту-160. Фото с сайта militaryarms.ru
Ту-160. Фото с сайта militaryarms.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Несмотря на распоряжение президента Владимира Путина о сокращении российский группировки в Сирии, Москва напротив увеличивает свое присутствие в регионе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, на прошлой неделе Россия перебросила в Сирию четыре штурмовика на авиабазу Хмеймим. По информации одного из собеседников телеканала, самолеты останавливались в Иране на дозаправку.

29 декабря 2016 года Путин заявил, что согласен с предложением министра обороны Сергей Шойгу о сокращении военного присутствия в Сирии.

6 января 2017 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что Минобороны приступило к сокращению группировки в соответствии с указом президента.

Темы: Военная авиация РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 21:24
Alex202

Это к процветанию. Сколько десятилетий он "смерть Израилю" кричат.
12.01.2017, 20:45
Alex

Так ДЕРЖАТЬ !
Всем фашистам - трястись :)
12.01.2017, 19:08
нв

Ну покричат и перестанут.Нас это не касается всё внутренние разборки.Кричат иранцы "смерть России!"уже не впервой.Постоянно так же кричат "смерть Америке!", "Смерть Китаю!".Национальная традиция понимаешь ли.
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