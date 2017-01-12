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СКР назвал три основные версии взрыва газа в Саратове

21:36 12.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следствие прорабатывает три версии взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Об этом ТАСС рассказала представитель СУ СКР по региону Екатерина Пирская.

Первая версия состоит в том, что при обслуживании оборудования в доме могли быть допущены ошибки работниками газовой службы. Вторая версия основывается на том, что к взрыву могла привести самостоятельная замена собственником квартиры газовой панели. Согласно третьей версии, оборудование могло быть повреждено третьими лицами.

В настоящее время все версии проверяются в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове прогремел накануне. В результате инцидента погиб один человек и еще восемь пострадали. По словам экспертов, обрушение дому не угрожает, он может быть восстановлен.
 

Темы: Россия, Саратов, Происшествия, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 23:49
Гость: георг

что это за третье лицо????
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