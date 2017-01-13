Чайка и Бастрыкин попросили выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

Генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам ведомств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Как следует из обращения, на 1 декабря 2016 года на получение квартир претендуют 3,69 тыс. сотрудников Генпрокуратуры. Для этого требуется, по данным надзорного ведомства, почти 19 млрд руб. В среднем среднестатистической семье работника прокуратуры из трех человек необходимо около 5 млн руб., уточняет «Коммерсантъ». В Генпрокуратуре поясняют, что эти расчеты сопоставимы с аналогичными правилами по предоставлению жилья для полицейских.

В СКР 3,8 тыс. сотрудников ожидают получение квартир. Однако, по расчетам ведомства, для этого необходимо 7,6 млрд руб. Газета отмечает, что при расчетах СКР ориентировался не на семью из трех человек, а на одного сотрудника.

В некоторых российских ведомствах уже отлажен механизм, который позволяет сотрудникам изначально покупать жилье в собственность. Однако на работников СКР и Генпрокуратуры это не распространяется. Именно поэтому Чайка и Бастрыкин предложили внести в законодательство изменения, которые позволяли бы их подчиненным получать «единовременную социальную выплату» на покупку квартиры или строительства дома, а не получать служебные квартиры.

Сейчас при уходе со службы в Генпрокуратуре или СКР сотрудники обязаны сдавать служебное жилье. В ведомствах при этом отмечают, что норма о предоставлении жилплощади, предусмотренная законом, практически не работает. Собеседник издания в СКР сообщил, что перевод служебной квартиры в собственность — это случай исключительный и возможный только с согласия руководителя ведомства. ​

В Генпрокуратуре изданию пояснили, что из бюджета в рамках федеральной программы «Жилище» на 2015–2020 годы выделяются средства, на которые сотрудники могут купить исключительно служебные квартиры. В 2015 году прокуратура получила 464,3 млн руб., в 2016-м — 405,8 млн руб. Были приобретены 163 и 127 квартир соответственно. В СКР «Коммерсанту» не смогли предоставить такие данные.

Минстрой и Минфин не возражают против внесения изменений в законодательство. Генпрокуратура отмечает, что на переходном этапе могут допустить выделение средств на покупку квартир или строительство домов за счет уже полученных бюджетных средств. ​