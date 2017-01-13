]]> ]]>
Главная В России Новости

Чайка и Бастрыкин попросили выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

10:16 13.01.2017
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам ведомств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Как следует из обращения, на 1 декабря 2016 года на получение квартир претендуют 3,69 тыс. сотрудников Генпрокуратуры. Для этого требуется, по данным надзорного ведомства, почти 19 млрд руб. В среднем среднестатистической семье работника прокуратуры из трех человек необходимо около 5 млн руб., уточняет «Коммерсантъ». В Генпрокуратуре поясняют, что эти расчеты сопоставимы с аналогичными правилами по предоставлению жилья для полицейских.

В СКР 3,8 тыс. сотрудников ожидают получение квартир. Однако, по расчетам ведомства, для этого необходимо 7,6 млрд руб. Газета отмечает, что при расчетах СКР ориентировался не на семью из трех человек, а на одного сотрудника.

В некоторых российских ведомствах уже отлажен механизм, который позволяет сотрудникам изначально покупать жилье в собственность. Однако на работников СКР и Генпрокуратуры это не распространяется. Именно поэтому Чайка и Бастрыкин предложили внести в законодательство изменения, которые позволяли бы их подчиненным получать «единовременную социальную выплату» на покупку квартиры или строительства дома, а не получать служебные квартиры.

Сейчас при уходе со службы в Генпрокуратуре или СКР сотрудники обязаны сдавать служебное жилье. В ведомствах при этом отмечают, что норма о предоставлении жилплощади, предусмотренная законом, практически не работает. Собеседник издания в СКР сообщил, что перевод служебной квартиры в собственность — это случай исключительный и возможный только с согласия руководителя ведомства. ​

В Генпрокуратуре изданию пояснили, что из бюджета в рамках федеральной программы «Жилище» на 2015–2020 годы выделяются средства, на которые сотрудники могут купить исключительно служебные квартиры. В 2015 году прокуратура получила 464,3 млн руб., в 2016-м — 405,8 млн руб. Были приобретены 163 и 127 квартир соответственно. В СКР «Коммерсанту» не смогли предоставить такие данные.

Минстрой и Минфин не возражают против внесения изменений в законодательство. Генпрокуратура отмечает, что на переходном этапе могут допустить выделение средств на покупку квартир или строительство домов за счет уже полученных бюджетных средств. ​

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Генпрокуратура РФ, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2017, 15:04
Гость: Василию

А они где?
13.01.2017, 14:18
Гость: Крутой

5400 квартир - не хило. Пусть заработают. Отнимут у жуликов, олигархов и воров награбленных непосильным трудом на 100 млрд. рублей - 27 млрд. можно выделить на покупку жилья для сотрудников. А как иначе? На одну зарплату квартиру не купишь.
13.01.2017, 14:10
Гость: Россиянин

Улюкаев, тот у государства не клянчил.
Все комментарии (20)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.