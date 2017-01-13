Кудринская «стратегия» не обойдется без повышения пенсионного возраста

На Гайдаровском форуме-2017 с докладом о «новой модели устойчивого роста» России выступил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

По его словам, технологическое отставание России должно осознаваться как самый главный вызов развитию страны, передает корреспондент Накануне.RU.

«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Это самый серьезный вызов в ближайшей перспективе. Это означает сжатие нашего экономического потенциала и уровня жизни граждан, мы будем терять новые рынки… У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой… Сюда надо сместить основной фокус наших интересов», - заявил Кудрин.

Кроме того, не решив эту задачу, Россия рискует утратить историческую перспективу вернуться в число мировых лидеров.

«В стратегиях ведущих стран мира были приняты программы технологических прорывов. Если мы не будем соответствовать этим вызовам, то многие страны оторвутся от других почти навсегда, а ряд стран могут почти навсегда технологически отстать… Масштабы и динамика развития новых технологий таковы, что стоять на месте нельзя. Мы должны осознать это как самый главный вызов в стране», - отметил экс-министр финансов.

Также на Гайдаровском форуме-2017 экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что старая модель экономики сегодня не работает, но и новая пока не запустилась. По его словам, сегодня «не принимаются решительные меры, которые бы позволили запустить новую модель». «Перед нами стоят серьезные вызовы, которые сдерживают экономический рост», - сказал он.

Среди таких «барьеров» развития Кудрин выделил демографические вызовы, недостаток инвестиций, включая проблему санкций и технологическое отставание, низкую производительность, низкое качество госуправления и ряд других.

В частности, в качестве «ответа» на демографические вызовы Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст.

«Демографический тренд показывает, что мы перешли в сторону снижения численности трудоспособного населения. Такой стране сложно начать экономический рост», - прокомментировал он. Мерами по «нейтрализации» такого тренда, по его мнению, может служить повышение пенсионного возраста и вовлечение в число трудоспособного населения тех, кто сегодня таковыми не являются.

«Мы предлагаем увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин, до 65 - для мужчин. Это как вариант для расчета… Сами решения будут приниматься с учетом предпочтений отдельных групп населения», - сказал он. Напомним, многие эксперты предлагали направлять золото-валютные резервы на нужды технологического развития. Однако ярым противником этого всегда выступал именно Алексей Кудрин. Так, Резервный фонд России за прошедший год «проеден» почти в четыре раза. Между тем, в стране есть несколько альтернативных кудринской стратегий экономического развития - их предлагали Сергей Глазьев, Столыпинский клуб, Московский экономический форум, Совет Федерации.