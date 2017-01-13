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Россия отказалась участвовать в ПАСЕ в 2017 году

18:22 13.01.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Россия не планирует обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за подтверждением своих полномочий в текущем году. Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил в своем блоге на сайте верхней палаты российского парламента.

Косачев отметил, что уведомил о позиции России главу ассамблеи Педро Аграмунта в ходе личной встречи.

Тот, в свою очередь, завил, что РФ является европейской страной и ее членство в ПАСЕ принципиально важно и для самой организации, и для граждан России. В то же время он Аграмунт признал, что в составе ассамблеи все еще достаточно сторонников жесткого подхода к РФ. При этом они не скрывают своего намерения и далее ставить под вопрос полномочия российской делегации.

По мнению Косачева, данная тупиковая ситуация создана русофобскими силами в Страсбурге. Он отметил, что выходом из нее может стать модернизация работы ПАСЕ, в частности, путем внесения поправок в регламент. Сенатор добавил, что такие реформы уже назрели и необходимы для беспрепятственного участия в ПАСЕ всех национальных делегаций.

Делегация РФ в ПАСЕ лишилась основных своих полномочий в 2014 году в связи с событиями на Украине и ситуации с Крымом. Россия не имеет права голоса в ассамблее, а также не может участвовать в работе ее руководящих органов и мониторинговых миссиях.
 

Темы: Россия, Европа, Международные отношения, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2017, 23:56
Гость: человек

То, что оплатили членский взнос в ПАСЕ, говорит о реальных делах.
Отказ участвовать, это всего лишь слова. Оценивают нас всегда по делам, а не по словам.
13.01.2017, 22:39
Гость: любо

В статье ничего не сказано о том, продолжает ли Россия оплачивать членский взнос ?!
13.01.2017, 21:20
Гость: Крутой

При чём тут господин Николай Ковалёв? Поясните.
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