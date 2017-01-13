Россия отказалась участвовать в ПАСЕ в 2017 году

Россия не планирует обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за подтверждением своих полномочий в текущем году. Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил в своем блоге на сайте верхней палаты российского парламента.

Косачев отметил, что уведомил о позиции России главу ассамблеи Педро Аграмунта в ходе личной встречи.

Тот, в свою очередь, завил, что РФ является европейской страной и ее членство в ПАСЕ принципиально важно и для самой организации, и для граждан России. В то же время он Аграмунт признал, что в составе ассамблеи все еще достаточно сторонников жесткого подхода к РФ. При этом они не скрывают своего намерения и далее ставить под вопрос полномочия российской делегации.

По мнению Косачева, данная тупиковая ситуация создана русофобскими силами в Страсбурге. Он отметил, что выходом из нее может стать модернизация работы ПАСЕ, в частности, путем внесения поправок в регламент. Сенатор добавил, что такие реформы уже назрели и необходимы для беспрепятственного участия в ПАСЕ всех национальных делегаций.

Делегация РФ в ПАСЕ лишилась основных своих полномочий в 2014 году в связи с событиями на Украине и ситуации с Крымом. Россия не имеет права голоса в ассамблее, а также не может участвовать в работе ее руководящих органов и мониторинговых миссиях.

