Бывших следователей МВД осудили по делу о коррупции

Бывшие следователи по особо важным делам 1 отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России Максим Дементьев и Александр Казюлин признаны виновными в мошенничестве и подготовке к мошенничеству в особо крупных размерах.

По мнению следствия, адвокат Забавина (имя не уточняется) получила от предпринимателя через посредников Молчанова и Котова 3,2 миллиона рублей, которые предназначались в качестве взятки для следователя. Дементьев, Казюлин и Забавина присвоили эти денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению, сообщает ПАСМИ со ссылкой на главное следственное управление СКР по Москве.

В ходе предварительного следствия бывшие сотрудники МВД полностью признали вину. Суд признал их виновными по части 4 статьи 159 и части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («мошенничество и приготовление к мошенничеству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Дементьев получил 4 года условно со штрафом 300 тысяч рублей, Казюлин — 4 года 6 месяцев условно и штраф 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении их сообщников выделено в отдельное производство, расследование продолжается.