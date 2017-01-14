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Бывших следователей МВД осудили по делу о коррупции

15:06 14.01.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Бывшие следователи по особо важным делам 1 отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России Максим Дементьев и Александр Казюлин признаны виновными в мошенничестве и подготовке к мошенничеству в особо крупных размерах. 

По мнению следствия, адвокат Забавина (имя не уточняется) получила от предпринимателя через посредников Молчанова и Котова 3,2 миллиона рублей, которые предназначались в качестве взятки для следователя. Дементьев, Казюлин и Забавина присвоили эти денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению, сообщает ПАСМИ со ссылкой на главное следственное управление СКР по Москве.

В ходе предварительного следствия бывшие сотрудники МВД полностью признали вину. Суд признал их виновными по части 4 статьи 159 и части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («мошенничество и приготовление к мошенничеству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Дементьев получил 4 года условно со штрафом 300 тысяч рублей, Казюлин — 4 года 6 месяцев условно и штраф 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении их сообщников выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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14.01.2017, 19:43
Вопрос

После такого«наказания» кто откажется
От взятки и воровства???
Они наверняка еще Получили перевод
На другую работу с повышением в
Окладе.
14.01.2017, 18:38
Странно:

3 000 000 взяли, потратили, штраф заплатили 600 000.
Почему не опубликован тариф для судей?
Сколько у них осталось?
Страна должна знать расценки!
14.01.2017, 18:02
это ли не поощрение коррупции?

Над правдою суд издевается словно,
Преступникам срок назначая условный:
Брать взятку не будет какой же дурак,
Коль скоро мздоимство "карается" так?
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