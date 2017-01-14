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Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФ

13:45 14.01.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Большинство россиян считают, что Россию в мире боятся - такой точки зрения придерживаются 86% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном фондом "Общественное мнение". И 75% участников исследования полагают, что это хорошо.

Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%), пишет "Интерфакс".

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 48% считают, что плохо, 42% - что хорошо.

Между тем каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное (противоположной точки зрения придерживаются 36%).

При этом 58% респондентов заявили, что живут в богатой стране, 33% опрошенных с ними не согласились, назвав свою страну бедной.

70% участников опроса назвали Россию свободной страной (противоположного мнения придерживаются 22%), а 65% ответили, что считают РФ развитым и передовым государством.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Темы: Россия, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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14.01.2017, 20:53
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Да и нерушимый Союз тоже был сверхдержавой, если что...
14.01.2017, 20:41
Преображенский

да Россию начнут уважать когда в России будет 85 5 ШАРИКОВЫХ.
14.01.2017, 20:40
Олесе

А кто такие русские?Откуда они взялись?Кто их так назвал?Русские -это условность ,так и не ставшая четким определением,но на хитрости,вилах и штыках вынесенная из Киевской Руси.Другие соседние народы умудрились за время московского владычества стать абсолютом в определении.Основная же цель Московии,образованной относительно недавно, это коллекционирование земель и кладбищенских крестов.Если несколько веков назад инструментом Московии для захвата чужих земель служила вера,то сегодня инструментом служит язык.
Про между прочим :
Олеся-украинское имя
Алеся-беларуское имя
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