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На Кубани в поисках провалившихся под лед детей задействовали водолазов

20:05 15.01.2017
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В Краснодарском крае к поискам троих подростков, провалившихся под лед, привлечены водолазы. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Представитель ведомства уточнил, что поисковой операции в общей сложности задействованы 60 человек и 21 единица техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отдал распоряжение о круглосуточном ведении поисков, сообщает РИА Новости. Кроме того, он поручил оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь семьям пропавших детей.

Ранее СМИ сообщили о том, что на реке Кирпили под лед провалились пятеро подростков. Одного ребенка удалось спасти. Тело второго удалось обнаружить через некоторое время, медики констатировали его смерть.
 

Темы: Россия, Краснодарский край, Происшествия, Спасательно-поисковые операции в России, Дети, МЧС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2017, 22:01
Гость: Зоя

А в самом начале, днем, сообщали вот что. Подростки поехали на такси куда-то на место прогулок, а на обратном пути решили сэкономить деньги и добираться домой не на такси, а перейти реку по льду. И случилась трагедия.
Потом об этом желании детей сэкономить СМИ замолчали.
Иначе говоря, мальчиков убила БЕДНОСТЬ их родителей. Но признать это власти боятся.
15.01.2017, 20:45
Гость: ))

правильно писать, в поисках трупов.
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