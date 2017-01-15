На Кубани в поисках провалившихся под лед детей задействовали водолазов

В Краснодарском крае к поискам троих подростков, провалившихся под лед, привлечены водолазы. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Представитель ведомства уточнил, что поисковой операции в общей сложности задействованы 60 человек и 21 единица техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отдал распоряжение о круглосуточном ведении поисков, сообщает РИА Новости. Кроме того, он поручил оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь семьям пропавших детей.

Ранее СМИ сообщили о том, что на реке Кирпили под лед провалились пятеро подростков. Одного ребенка удалось спасти. Тело второго удалось обнаружить через некоторое время, медики констатировали его смерть.

