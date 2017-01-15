Патрушев рассказал об участившихся попытках взлома информсистем РФ

В последнее время значительно возросло число попыток нанесения ущерба российским информационным системам. Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он пояснил, что речь идет как о случаях хакерских атак, так и несанкционированного сбора персональных данных.

Патрушев отметил, что США бездоказательно обвиняют Россию в кибератаках, но при этом сами используют в разведывательных и других целях информацию, хранящуюся на серверах, которые расположены на американской территории.

«На международной арене стратегической целью России является формирование такой системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве», - цитирует издание секретаря Совбеза.

Американские политики неоднократно обвиняли Москву в хакерских атаках с целью повлиять на результаты президентских выборов. В итоге с этим согласился и избранный президент США Дональд Трамп, первоначально отрицавший такую возможность. Каких-либо доказательств, подтверждающих кибератаки со стороны России, Вашингтон не приводит.

