]]> ]]>
Главная В России Новости

Патрушев рассказал об участившихся попытках взлома информсистем РФ

18:22 15.01.2017
Изображение с сайта itproportal.com
Изображение с сайта itproportal.com
Материалы по теме:

В последнее время значительно возросло число попыток нанесения ущерба российским информационным системам. Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он пояснил, что речь идет как о случаях хакерских атак, так и несанкционированного сбора персональных данных.

Патрушев отметил, что США бездоказательно обвиняют Россию в кибератаках, но при этом сами используют в разведывательных и других целях информацию, хранящуюся на серверах, которые расположены на американской территории.

«На международной арене стратегической целью России является формирование такой системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве», - цитирует издание секретаря Совбеза.

Американские политики неоднократно обвиняли Москву в хакерских атаках с целью повлиять на результаты президентских выборов. В итоге с этим согласился и избранный президент США Дональд Трамп, первоначально отрицавший такую возможность. Каких-либо доказательств, подтверждающих кибератаки со стороны России, Вашингтон не приводит.
 

Темы: Совет безопасности Российской Федерации, Россия, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2017, 01:08
Гость: P.S.

Вадим Викторович Бакатин половчее бы управился!
16.01.2017, 00:03
Гость: чинделе

Патрушев всего лишь дал знать о себе. Мол тут я. Бдю! И неважно, что ценность этой информашки нулевая. Главное прокукарекать
15.01.2017, 23:28
Гость: Ладейнковъ

Хакеров на км.ру нет. Врагов Руси-России много, стучитте на них в ФСБ, послужите Родине.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.