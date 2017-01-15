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Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области

12:17 15.01.2017
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Российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — цитирует ено РИА Новости.

Украинские военные будут проверять российские воинские части с 16 по 19 января.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции. 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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15.01.2017, 18:09
Викторс

К Януковичу в гости, везут бумаги на подпись
15.01.2017, 17:09
интеллигент в маминой кофте

Нельзя с подонками оставаться порядочным - не поймут, не оценят и на голову сядут.
15.01.2017, 16:50
Гость

Видимо, украинцы волшебное слово знают:"Санкции".
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