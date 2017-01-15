В Кремле высказались за скорейшую встречу Путина и Трампа

Чем раньше состоится встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, тем лучше. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не уточнил, когда именно может состояться встреча двух президентов, но отметил, что им «в любом случае придется разговаривать».

Песков добавил, что переговоры необходимы, учитывая напряженность в российско-американских отношениях и в общественном мнении двух государств.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о скорой возможной встрече Путина и Трампа в Исландии. Однако в администрации нового американского лидера эту информацию опровергли.

