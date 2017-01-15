]]> ]]>
Главная В России Новости

В Кремле высказались за скорейшую встречу Путина и Трампа

19:27 15.01.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Чем раньше состоится встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, тем лучше. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не уточнил, когда именно может состояться встреча двух президентов, но отметил, что им «в любом случае придется разговаривать».

Песков добавил, что переговоры необходимы, учитывая напряженность в российско-американских отношениях и в общественном мнении двух государств.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о скорой возможной встрече Путина и Трампа в Исландии. Однако в администрации нового американского лидера эту информацию опровергли.
 

Темы: Россия, США, Международные отношения, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2017, 00:03
Гость: коленопреклоненная мольба

На тебя, батюшка, на тебя вся надежда, родимый! Отмени санкции, а мы в долгу не останемся!
15.01.2017, 23:11
Гость: чинделе

Нимфома́ния— чрезмерное половое влечение у женщин; вид гиперсексуальности. Характерна постоянная сексуальная неудовлетворённость и эротическое фантазирование, непрекращающиеся поиски новых партнёров и, вследствие расторможения сексуального поведения, случайные половые связи.
Википедия
... А так-то мы того... сверхдержава...
15.01.2017, 22:50
Гость: резонная спешка...

Внутри и снаружи проблемами донятый,
Вован осознал, что загнётся без Дональда,
Что ждёт паханат уже полная амба,
Рискни, как с Обамой, он грызться и с Трампом!
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.