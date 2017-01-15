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Песков рассказал о кибератаках на сайт президента России

21:20 15.01.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Сайт президента России подвергается сотням, а порой и тысячам хакерских атак в день. При этом они совершаются из самых разных стран мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

По его словам, кибератаки были зафиксированы с территорий Китая, Индии, европейских государств, а также США.

Однако Москва не спешит разбрасываться обвинениями. «Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: «мы знаем, что Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками», - заявил песков. По его мнению, в Вашингтоне в таком случае сочли бы, что российская сторона сошла с ума.

В последнее время власти США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках с целью повлиять на результаты президентских выборов и грозили дать ответ на них. При этом американская сторона никак не подтвердила свои заявления, ссылаясь на засекреченность доказательств. В Москве подозрения Вашингтона называют безосновательными и голословными.
 

Темы: Россия, Интернет в России, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 01:28
Гость: Мда

Тут применена старая технология - кто первый начал кричать, что его взломали, тот и прав. А если у первого имеется рупор СМИ, то доказывать, что ты не верблюд практически невозможно...
15.01.2017, 23:57
Гость: чинделе

О-Ох, знакомо-то как всё это,- "кругом враги, но нас не запугать"! При этом все атакующие- "партнёры", которых Песков умоляет не обижаться на то, что про них упомянули. Наверное теперь на ёлку пригласит.
15.01.2017, 21:51
Гость: Крутой

Косвенно, но Песков обвинил Обаму, и это правильно, через пять дней Обама будет никто, самый плачущий президент сша. Опустил штаты ниже плинтуса.
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