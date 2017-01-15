Песков рассказал о кибератаках на сайт президента России

Сайт президента России подвергается сотням, а порой и тысячам хакерских атак в день. При этом они совершаются из самых разных стран мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

По его словам, кибератаки были зафиксированы с территорий Китая, Индии, европейских государств, а также США.

Однако Москва не спешит разбрасываться обвинениями. «Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: «мы знаем, что Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками», - заявил песков. По его мнению, в Вашингтоне в таком случае сочли бы, что российская сторона сошла с ума.

В последнее время власти США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках с целью повлиять на результаты президентских выборов и грозили дать ответ на них. При этом американская сторона никак не подтвердила свои заявления, ссылаясь на засекреченность доказательств. В Москве подозрения Вашингтона называют безосновательными и голословными.

