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Проблему запаха в Приморском районе Петербурга решат лишь к 2020 году?

19:44 16.01.2017
Фото с сайта gorodovoy.spb.ru
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К сожалению, несмотря на многолетние попытки решить экологическую проблему северо-запада Петербурга, концентрация неприятных ароматов в воздухе остаётся прежней

В 2016 году в Петербурге введён в эксплуатацию центральный участок ЗСД, «Зенит-Арена» на Крестовском в скором времени примет матчи Чемпионата мира по футболу, строится «Лахта-центр», однако проблема свалок на северо-западе города остаётся нерешённой.

Как следует из официальных заявлений, проблему неприятного запаха в Приморском районе Петербурга планируют решить не раньше 2020 года. «Водоканал Санкт-Петербурга», который складирует осадки сточных вод на полигоне «Северный», приступил к предпроектным работам по его реконструкции. Согласно информации на сайте предприятия, в лучшем случае они будут завершены лишь через три года. При этом сроки реализации проекта по рекультивации полигона «Новосёлки» с твёрдыми бытовыми отходами пока точно не известны.

В сентябре 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на запрос депутатов Госдумы об экологической обстановке в городе пообещал, что проблема неприятного запах в Приморском районе будет решена.

«С целью устранения неприятных запахов предусмотрено строительство станции активной дегазации свалочных газов, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в районе полигона «Новоселки». Срок её строительства – один год», - сообщил губернатор.

Стоит отметить, что в 2012 году губернатор Полтавченко уже требовал от «Водоканала» и ТБО «Новосёлки» провести работы по уменьшению неприятного запаха. А бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев обещал, что Приморский район перестанет задыхаться ещё в 2015 году.

К сожалению, несмотря на многолетние попытки решить экологическую проблему северо-запада Петербурга, концентрация неприятных ароматов в воздухе остаётся прежней.

Многие девелоперы возлагают надежды на то, что решение проблемы с запахом мог бы ускорить переезд в 2018 году в Санкт-Петербург головных структур «Газпрома», которые будут располагаться в небоскрёбе «Лахта-центра». Однако, к сожалению, сейчас становится ясно, что сотрудникам корпорации придётся мириться с удушающим запахом минимум два, а то и три года.

Аналогичная негостеприимная «атмосфера» будет встречать участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут, в том числе, на стадионе Крестовского острова.

Примечательно, изначально сроки устранения неприятного запаха на проблемных объектах совпадали по времени со сдачей в эксплуатацию крупнейших объектов Петербурга – «Лахта-центра» и «Крестовского». Сейчас остаётся надеяться на то, что федеральные власти и администрация Петербурга смогут повлиять на скорейшее разрешение неприятной проблемы и дадут северным районам города дышать полной грудью.

Темы: Санкт-Петербург, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 04:35
Гость: Атлант

Речь о выборгском районе очевидно бедные чинуши из газпрома будут носики морщить 2 года ай ай
16.01.2017, 23:54
Гость: живу

в Приморском районе,а запаха никакого не ощущаю.
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