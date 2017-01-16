Захарова рассказала о попытке завербовать в США российского дипломата

Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата, который пытался купить лекарства для бывшего премьер-министра Евгения Примакова. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, несколько лет назад для лечения Примакова понадобились лекарства, которые продавались только в США. Друзья и семья Примакова собрали на их покупку около $10 000. Приобрести препараты было поручено российскому дипломату по официальным каналам через практикующего врача. Для этого были оформлены все необходимые справки и рецепты. Когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб и пригласили на беседу в подвал, где не работала сотовая связь и он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством. Там его незаконно удерживали в течение часа, запугивая тем, что его взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами.

«Была предпринята попытка вербовки», — заявила Захарова.

Препарат, по ее словам, был изъят, деньги за него не вернули. Сотрудник российского посольства через несколько дней был выслан из США. А врач, через которого заказывали лекарство, продолжает работать и к нему не было применено никаких действий со стороны силовых ведомств США.