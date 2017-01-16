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Захарова рассказала о попытке завербовать в США российского дипломата

13:35 16.01.2017
Фото с сайта mid.ru
Фото с сайта mid.ru
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Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата, который пытался купить лекарства для бывшего премьер-министра Евгения Примакова. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, несколько лет назад для лечения Примакова понадобились лекарства, которые продавались только в США. Друзья и семья Примакова собрали на их покупку около $10 000. Приобрести препараты было поручено российскому дипломату по официальным каналам через практикующего врача. Для этого были оформлены все необходимые справки и рецепты. Когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб и пригласили на беседу в подвал, где не работала сотовая связь и он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством. Там его незаконно удерживали в течение часа, запугивая тем, что его взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами.

«Была предпринята попытка вербовки», — заявила Захарова.

Препарат, по ее словам, был изъят, деньги за него не вернули. Сотрудник российского посольства через несколько дней был выслан из США. А врач, через которого заказывали лекарство, продолжает работать и к нему не было применено никаких действий со стороны силовых ведомств США.  

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 20:35
Гость: Владимир*

История, конечно, чудовищная. Она настолько чудовищная, что ее чудовищность дошла даже до госсекретаря США. И он лично вмешался, чтобы лекарства Примакову все же отправили.
Бедная Америка. Как же быстро они деградируют. Даже жаль их. Немного.
16.01.2017, 20:20
Гость: РП

МОЖЕТ ЗАХАРОВА СКАЖЕТ КТО ЕЩЕ ВО ВЛАСТИ НЕ ЗАВЕРБОВАН США В РОССИИ ... СПИСОК БУДЕТ ОЧЕНЬ КОРОТКИМ
16.01.2017, 19:55
Гость: Мик

Уродство, как бандиты. а как с бандитами надо?! Поймать потом и отмудохать и еще сколько их было?! Одного двух в лучший мир, можно руками товарищей а не то туда же отправятся или заставить поиметь друг друга у них же толерантность со свободо вот пусть ее и сосут и за Гуантаномо справедливость чуток восстановится.
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