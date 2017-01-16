Захарова сравнила действия Штатов в Европе с периодом холодной войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что своими действиями в Европе США инициируют новую гонку вооружений, схожую с той, которая велась во времена холодной войны.

Отвечая на вопрос СМИ о наращивании Штатами группировки вооруженных сил на территории Европы, Захарова отметила, что западные СМИ и блогеры пытаются убедить мир в незначительности этих действий Вашингтона в военном плане. Якобы все сводится просто к переброске нескольких сотен военнослужащих и небольшого количества военной техники на ротационной основе.

По словам Захаровой, цифры свидетельствуют об ином. «Речь идет о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным», - цитируется ее ответ на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что масштабное развертывание американских вооруженных сил в Европе создает новую военно-политическую реальность, вносит существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте и грозит разрушением всей архитектуры европейской безопасности.

Ранее в Москве заявляли, что рассматривают приближение войск США и их союзников по НАТО к границам России как угрозу ее безопасности и интересам. В связи с этим российские власти будут принимать адекватные ответные меры.

