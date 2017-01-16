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Захарова сравнила действия Штатов в Европе с периодом холодной войны

20:10 16.01.2017
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что своими действиями в Европе США инициируют новую гонку вооружений, схожую с той, которая велась во времена холодной войны.

Отвечая на вопрос СМИ о наращивании Штатами группировки вооруженных сил на территории Европы, Захарова отметила, что западные СМИ и блогеры пытаются убедить мир в незначительности этих действий Вашингтона в военном плане. Якобы все сводится просто к переброске нескольких сотен военнослужащих и небольшого количества военной техники на ротационной основе.

По словам Захаровой, цифры свидетельствуют об ином. «Речь идет о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным», - цитируется ее ответ на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что масштабное развертывание американских вооруженных сил в Европе создает новую военно-политическую реальность, вносит существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте и грозит разрушением всей архитектуры европейской безопасности.

Ранее в Москве заявляли, что рассматривают приближение войск США и их союзников по НАТО к границам России как угрозу ее безопасности и интересам. В связи с этим российские власти будут принимать адекватные ответные меры.
 

Темы: Россия, Европа, США, Армии иностранных государств, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2017, 00:44
Лука Лукич

...Мария...это,- замечательное проявление Российской Дипломатии.
16.01.2017, 23:57
Лошадь

имеет своё мнение?
16.01.2017, 22:16
писарь

Надежды skeptik'ов питают...
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