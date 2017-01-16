Сирия: убийство переговорщика и молчание «мирового сообщества»

В преддверии переговоров в Астане террористы в Сирии совершили очередное страшное злодеяние

В преддверии переговоров в Астане, в шестую годовщину так называемой «арабской весны», террористы в Сирии совершили очередное страшное злодеяние – убили человека, посланного на переговоры.

Из-за напряженнейшей ситуации в районе Вади Барада провинции Дамаск жители сирийской столицы встречали Рождество и Новый год без воды. Все это время с боевиками, захватившими район и повредившими водопровод, пытались договариваться.

Основная проблема – неоднородный состав «оппозиционеров», захвативших долину реки Барада. Одни группировки соглашаются с условиями, выдвинутыми правительством, а другие – делают все возможное для срыва договоренностей. В результате получается, что «оппозиция», если брать ее в целом, – абсолютно недоговороспособна. Самое страшное, что переговоры с ней оборачиваются все новыми и новыми жертвами.

В настоящее время в районе источника Айн-аль-Фиджи поднят сирийский государственный флаг. Армия САР освободила территорию, на которой находится этот источник. Однако, чтобы водопровод, наконец, заработал в домах мирных жителей, предстоит изрядно поработать – провести ремонт взорванных боевиками сооружений и очистку воды от нефтепродуктов (которыми, напомню, «оппозиционеры» отравили ее). Но район Вади Барада освобожден не полностью, хотя часть боевиков и была вывезена в Идлеб.

14 января «борцами за демократию по-американски» был убит отставной генерал Ахмад Гадбан, который в боевых действиях не участвовал, а представлял правительственную сторону на переговорах в районе Вади Барада. Он был застрелен из снайперской винтовки в то время, когда вместе с ремонтной бригадой выходил из разрушенного боевиками сооружения.

Это можно рассматривать как месть за успешные переговоры, в ходе которых одна часть террористов согласилась на амнистию и последующую интеграцию в общество, а другая – на вывоз в Идлеб на специально предоставленных для этого автобусах.

Как видно, существует еще и третья часть – совсем уже непримиримые, с которыми любой диалог абсолютно бесполезен (и даже вреден, как показывает практика). И это – не какие-нибудь игилоиды, а как раз те, которые пользуются поддержкой Вашингтона и его союзников.

Коварное убийство человека, который вел переговоры о возобновлении подачи воды миллионам граждан – это преступление, которое, по идее, должно быть осуждено всеми международными организациями, включая СБ ООН. Но, к сожалению, этого осуждения трудно ожидать от тех, кто с самого начала пресловутой «арабской весны» ведет политику, полную лицемерия и подлости.

Также нужно напомнить, что с момента кровавого теракта в Джебле (провинция Латакия), когда около стадиона взорвался заминированный автомобиль и погибли, по меньшей мере, 10 человек (а число жертв могло и увеличиться – некоторых из раненых доставили в больницы в критическом состоянии) прошло уже 10 дней. А никакого осуждения от «международного сообщества» мы так и не услышали.

Не последовало ответа и на очередное письмо МИДа Сирии в ООН, в котором говорилось о тяжелейшей ситуации, в которой оказались жители Дамаска в связи с водной блокадой. МИД САР счел ее военным преступлением, преступлением против человечности, грубым нарушением международного права. «Сирийское правительство выражает недоумение по поводу молчания и воздержания от осуждения этого гнусного преступления со стороны международных организаций, а также по поводу лицемерия тех стран, которые якобы заботятся о правах сирийских граждан», - сказано в послании.

Но ООН глуха и нема. Только Россия откликнулась на беду сирийцев. Министерство обороны РФ направило в Дамаск гуманитарный конвой, привезя мирным жителям питьевую воду и продовольствие. К сожалению, никакой гуманитарный груз не способен обеспечить потребности граждан в полной мере. Для этого необходимо долгое восстановление того, что разрушили террористы.

Нелегко приходится и населению второго по величине сирийского города – Алеппо. Слишком многое там разрушили боевики «оппозиции». Но те, кто кричал о страданиях этого города, пока шло его освобождение – сегодня прикусили языки.

Министерство обороны РФ в своем пресс-релизе подчеркнуло, что жителям этого города в настоящее время не поступает помощь ни от международных гуманитарных организаций, ни от ООН. «Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Сирия встречает шестую годовщину «арабской весны» в руинах и крови. В ведущих западных СМИ полностью перевраны причины и следствия конфликта в этой стране. «Оппозиционеров», убивших сотни тысяч людей, по-прежнему считают «борцами за демократию».

Поэтому и трудно ожидать от международных организаций и осуждения теракта в Джебле, и водной блокады Дамаска, и убийства переговорщика, хотя это считалось подлостью даже в древнейших войнах человечества.