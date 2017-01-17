МИД не увидел оснований для отмены «закона Димы Яковлева»

Российская сторона не согласна с мнением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности «закона Димы Яковлева». Об этом заявил уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД России Константин Долгов.

«По-прежнему не наблюдаем абсолютно никаких оснований для его корректировки или отмены», - сообщил он «Интерфаксу».

Долгов выразил надежду на то, что ЕСПЧ пересмотрит свое постановление, в котором признал неправомерным запрет на усыновление американскими гражданами детей из России.

Представитель МИД также отметил, что у российской стороны вызвало недоумение предоставление судом преференций гражданам США, которые позволяют обращаться в ЕСПЧ, не использовав всех средств правовой защиты в своей стране.

Ранее ЕСПЧ встал на сторону нескольких десятков истцов из США и признал неправомерным запрет на усыновление российских детей. В соответствии с постановлением, Россия должна выплатить 75 тысяч евро в качестве покрытия морального ущерба и еще 13,6 тысячи евро судебных издержек.

