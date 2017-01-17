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Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат россиян в 2017 году

13:38 17.01.2017
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Граждан России ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью, которое во вторник, 17 января, опубликовала «Российская газета».

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — уточнил собеседник газеты. Он отметил, что по итогам прошедшего года ведомство, скорее всего, увидит рост реальных зарплат, «потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению».

Чиновник уточнил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и выполнение указов главы государства о росте зарплат в бюджетном секторе. «Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», — пообещал Топилин. Он добавил, что на эти цели уже предусмотрены все необходимые ресурсы. «Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти», — заключил Топилин.

При этом, как уточнил министр, рост безработицы в России не ожидается. «Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации», — отметил собеседник газеты.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 19:52
Помните

фильм Неуловимые мстители? Там была потрясная фраза - Брехня.
17.01.2017, 19:39
Чубайс.

Не надо клеветать, у нас не вырастет заработная плата. Мы не работаем и заработной платы не имеем, мы эффективные менеджеры и оборотистые пизнесмены, мы, нашими талантами и трудами, обеспечиваем всем работающим их заработные платы, мы даем им работу, а значит, и право жить.
17.01.2017, 19:15
Гадюка

Слыш, Аист, в Эрэфии, у которой по Конституции "все равны перед законом..." есть ДВА закона о пенсиях: один для гоев, а другой для депутатов.
Гои тоже все по разному пенсии получают, но депутаты получают 75% от жалованья.
Например, при содержании депутата Кремлем за 500 000 рублей в месяц, содержанец получит пенсию 375 000 рублей за месяц.

Это чтобы Кремль любой антинародный закон мог голосовать Думой.
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