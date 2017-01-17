Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат россиян в 2017 году

Граждан России ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью, которое во вторник, 17 января, опубликовала «Российская газета».

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — уточнил собеседник газеты. Он отметил, что по итогам прошедшего года ведомство, скорее всего, увидит рост реальных зарплат, «потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению».

Чиновник уточнил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и выполнение указов главы государства о росте зарплат в бюджетном секторе. «Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», — пообещал Топилин. Он добавил, что на эти цели уже предусмотрены все необходимые ресурсы. «Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти», — заключил Топилин.

При этом, как уточнил министр, рост безработицы в России не ожидается. «Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации», — отметил собеседник газеты.