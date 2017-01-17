В Госдуме отреагировали на заявление Авакова по Крыму

Нападение на Крым будет расценено как война с Россией, которая будет иметь печальные последствия для правительства и армии Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации и надежно защищен от атак с суши, воздуха и моря. «Самодостаточная российская группировка способна отбить атаку не только Украины, но и любого причерноморского государства НАТО», - заявил Бальбек. Он предположил, что украинские власти специально скрывают от населения ее мощность.

Вице-премьер Республики Крым в интервью «Ленте.ру» отметил, что украинские пограничники могут появиться в Крыму только в качестве задержанных за незаконное пересечение российской границы. «Других шансов у украинских пограничников появиться в Крыму нет и не будет», - сказал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в текущем году пограничники должны выйти на международно признанную границу в Донбассе, а затем – в Крыму. В ответ на это в ДНР пообещали, что украинские войска будут взяты в окружение и понесут значительные потери.

