]]> ]]>
Главная В России Новости

В Госдуме отреагировали на заявление Авакова по Крыму

21:55 17.01.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Нападение на Крым будет расценено как война с Россией, которая будет иметь печальные последствия для правительства и армии Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации и надежно защищен от атак с суши, воздуха и моря. «Самодостаточная российская группировка способна отбить атаку не только Украины, но и любого причерноморского государства НАТО», - заявил Бальбек. Он предположил, что украинские власти специально скрывают от населения ее мощность.

Вице-премьер Республики Крым в интервью «Ленте.ру» отметил, что украинские пограничники могут появиться в Крыму только в качестве задержанных за незаконное пересечение российской границы. «Других шансов у украинских пограничников появиться в Крыму нет и не будет», - сказал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в текущем году пограничники должны выйти на международно признанную границу в Донбассе, а затем – в Крыму. В ответ на это в ДНР пообещали, что украинские войска будут взяты в окружение и понесут значительные потери.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Государственная Дума РФ, Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2017, 03:30
Гость: полезные шутники для потерявших волю

СОЛОВЬЕВ про Лондон
Пользователь elena спросила телеведущего о том, почему ее «сын воюет на Донбассе от раздутой вами истерии про фашистских захватчиков, а вы сытые в Лондон летаете развлекаться?»
В ответ на это Соловьев задал собственный вопрос: «А это ваш сын? А вопросы задаете мне. Ну-ну».
ЗАЛДАСТАНОВ про экономику
Чтобы экономика росла, а не как она это делает, должны быть большие финансовые вдувания. Имея под собой определенные корни, двигаться всегда легче. Но сейчас, когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон, денег не хватает даже на то, чтобы просто упокоиться с миром. Я не очень широко понимаю в банковской сфере, но знаю, что враг может проникнуть тебе туда, куда ты и сам не пробовал. Поэтому, что касается экономики, я за то, чтобы не бояться, а делать так, как идет само.
Россия начнет выздоравливать ,когда такие "русские" комиссары как эти два кадра будут сверкать пятками,убегая из России.
18.01.2017, 02:04
Гость: предположение

Что в Украине масса людей,не способных разобраться самостоятельно по разным причинам со своей т.н. "властью",которая загоняет их на край могилы,встретили бы такую инициативу с одобрением.Конечно,эти ожидания нереалистичны,поскольку ничего кроме словесного поноса из уст всяких политиков и воинственных болтунов не будет.
18.01.2017, 01:42
Гость: Патриот Федерации

Любит поскандалить этот горец. Но наши джигиты свой Крым ему не отдадут. Они гораздо круче чем Саакашвили. Бамбарбия кергуду!
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.