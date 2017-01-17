В Оренбурге нашли ранее похищенного неизвестными ребенка

В Оренбурге найдена ранее похищенная 12-летняя девочка. Ребенок жив. Об этом ТАСС рассказали в региональном СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что девочка была обнаружена правоохранителями в районе городской свалки. Видимых телесных повреждений ребенок не имеет, однако для их выявления будет назначена судмедэкспертиза.

Кроме того, полицейские задержали 29-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в похищении девочки. Свою причастность к данному преступлению он уже подтвердил. Мотив похищения пока не установлен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что днем 17 января на одной из улиц Оренбурга неизвестные насильно усадили 12-летнюю девочку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Поиски ребенка велись полицейскими и членами отряда «Оренспас».

